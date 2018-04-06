ОЗХО умалчивает, что в Саратовской области нет химоружия, заявил Бабич

"В Шиханах объект, который упоминается в докладе британской разведки, — Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий. Там никогда не хранилось и не производилось химического оружия", — сказал Бабич журналистам.

По его словам, «на этом объекте проводились и проводятся работы по ликвидации объектов органической химии, агрохимикатов, пестицидов и другие работы в интересах народного хозяйства».

"Об этом очень хорошо известно нашим коллегам из ОЗХО. И вызывает недоумение тот факт, что, многократно бывая в Российской Федерации , бывая на всех наших объектах — в том числе, кстати, и господин Узюмджю, генеральный директор ОЗХО, — 4 апреля на генеральной сессии в Гааге стыдливо промолчали о том, что они об этом прекрасно знали, что никакого химического оружия на этих объектах нет. А там, где оно было, оно полностью уничтожено", — подчеркнул Бабич.

По словам полпреда, данный факт подтверждает, что на РФ оказывается большое давление.

"Конечно, все это в очередной раз подтверждает и масштаб провокации в отношении Российской Федерации, и огромное давление международных чиновников, которое оказывают сегодня и Британия, и ее международные союзники", — заключил Бабич.