Известный ведущий на всю страну показал интимное место Валерии 

Ведущий Антон Привольнов посетил жилище популярной исполнительницы Валерии. Шоумен заглянул в святая святых — холодильник артистки.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Антон Привольнов опубликовал фотографию, на которой позирует вместе с певицей Валерией. В рамках своей передачи, в которой телеведущий наведывается к отечественным знаменитостям в гости и узнает их секреты питания, Привольнов заглянул в холодильник популярной исполнительницы.
"Британские ученые призывают улыбаться (как я ☝️), чтобы побороть чувство голода. После ревизии холодильника вечно молодой Валерии, решил в следующий раз приезжать в гости со своими пирогами ✔800 ккал в день — норма певицы. Хотя, котлеты я нашел и там😎 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", — подписал снимок Привольнов.
На фотографии запечатлен и раскрытый холодильник — практически девственно пустой. многочисленные подписчики весьма неоднозначно отнеслись к этому, весьма интимному, месту в квартире Валерии. «Вы обратите внимание, как ужасно выглядит певица! Нездоровый цвет лица, истощение… кто-нибудь уже научите певицу питаться и готовить. Там ведь и любимый „Йося“ (муж певицы Иосиф Пригожин. — Прим.ред.) тоже голодает», «Да она вообще ничего не ест, думая, что это здоровое питание… кошмар. Это истощение, уважаемая Валерия», «Они дома просто не едят», «Диеты диеты, а потом куча болячек!», «Мне не понравился их холодильник. И такой подход к питанию. Как роботы, им программу составили и они едят по ней. Ни тепла, ни уюта, ни гостеприимства», — высказались пользователи Сети.