Известный ведущий на всю страну показал интимное место Валерии

Ведущий Антон Привольнов посетил жилище популярной исполнительницы Валерии. Шоумен заглянул в святая святых — холодильник артистки.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Антон Привольнов опубликовал фотографию, на которой позирует вместе с певицей Валерией . В рамках своей передачи, в которой телеведущий наведывается к отечественным знаменитостям в гости и узнает их секреты питания, Привольнов заглянул в холодильник популярной исполнительницы.

"Британские ученые призывают улыбаться (как я ☝️), чтобы побороть чувство голода. После ревизии холодильника вечно молодой Валерии, решил в следующий раз приезжать в гости со своими пирогами ✔800 ккал в день — норма певицы. Хотя, котлеты я нашел и там😎 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", — подписал снимок Привольнов.