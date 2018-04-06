Животных из Красной книги конфисковали из передвижного зоопарка в Башкирии

Семь особей птиц и хищных животных, которые занесены в Красную книгу, конфисковали из передвижного зоопарка в Бирске . Животные содержались в плохих условиях, были истощены. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на прокуратуру республики.

О ненадлежащем содержании зверей прокуратура узнала из социальных сетей, где жители Бирска писали о передвижном зоопарке, который приехал из Пятигорска . В итоге сотрудники органов организовали проверку с привлечением специалистов.

Проверку мы провели по сообщениям жителей в соцсетях. Все факты подтвердились: животные и птицы содержались в ужасных условиях, были истощены. Помещения зоопарка не отапливались и не убирались

— пресс-служба прокуратуры.

Выяснялось, что животные действительно обитали в ужасных условиях. Кроме того, семь краснокнижных птиц находились в зоопарке без документов.

В результате директора организации оштрафовали на 25 тысяч рублей за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также за жестокое обращение с ними.