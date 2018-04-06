Животных из Красной книги конфисковали из передвижного зоопарка в Башкирии 

Семь особей птиц и хищных животных, которые занесены в Красную книгу, конфисковали из передвижного зоопарка в Бирске. Животные содержались в плохих условиях, были истощены. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на прокуратуру республики.
О ненадлежащем содержании зверей прокуратура узнала из социальных сетей, где жители Бирска писали о передвижном зоопарке, который приехал из Пятигорска. В итоге сотрудники органов организовали проверку с привлечением специалистов.
Проверку мы провели по сообщениям жителей в соцсетях. Все факты подтвердились: животные и птицы содержались в ужасных условиях, были истощены. Помещения зоопарка не отапливались и не убирались
— пресс-служба прокуратуры.
Выяснялось, что животные действительно обитали в ужасных условиях. Кроме того, семь краснокнижных птиц находились в зоопарке без документов.
В результате директора организации оштрафовали на 25 тысяч рублей за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также за жестокое обращение с ними.
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