Месячник по благоустройству Рязани стартует 9 апреля

9 апреля в Рязани начинается весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Во время месячника в городе будут убирать и благоустраивать улицы, дворы, парки и скверы. Кроме того, из города будут вывозить несанкционированные свалки, спиливать сухие деревья, приводить памятники в порядок и готовить фонтаны.

На 14, 21 апреля и 12 мая запланировано проведение общегородских субботников. К участию в них приглашаются все желающие горожане.

Планируется, что в работах по санитарной очистке территорий областного центра примет участие более 100 тысяч человек из более чем 500 организаций — учреждений образования и культуры, коммерческих и муниципальных предприятий, общественных организаций, управляющих компаний. Также, по данным управления благоустройства города, в работах будет задействовано более 2000 единиц техники, в том числе привлеченной.