Курской области дадут деньги на паллиативную помощь 

Из резервного фонда правительства РФ выделили межбюджетный трансферт в сумме 49,7 млн рублей
Об очередном финансовом поступлении в региональную казну сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Курской области. По информации издания, средства потратят на приобретение аппаратов искусственной вентиляции лёгких для применения на дому, обезболивающие препараты и необходимые медицинские изделия. Кроме того в Курской области, возможно, появится патронажная служба оказания паллиативной помощи на дому.
Мартынова Алена