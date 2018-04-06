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Курской области дадут деньги на паллиативную помощь
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Курской области дадут деньги на паллиативную помощь 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Из резервного фонда правительства РФ выделили межбюджетный трансферт в сумме 49,7 млн рублей
Об очередном финансовом поступлении в региональную казну сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Курской области. По информации издания, средства потратят на приобретение аппаратов искусственной вентиляции лёгких для применения на дому, обезболивающие препараты и необходимые медицинские изделия. Кроме того в Курской области, возможно, появится патронажная служба оказания паллиативной помощи на дому.
Мартынова Алена
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