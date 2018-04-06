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По льготному железнодорожному тарифу согласовано к вывозу 1,39 млн тонн зерна
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По льготному железнодорожному тарифу согласовано к вывозу 1,39 млн тонн зерна 

РЖД-Партнер 48 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
По итогам 48 заседаний комиссии по рассмотрению документов грузоотправителей было согласовано к вывозу по льготному тарифу порядка 1,39 млн тонн зерна на общую сумму субсидий 1,33 млрд руб. (20 275 вагонов) из Воронежской, Омской, Новосибирской, Курганской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей. Лимиты субсидий по перевозкам из Омской и Новосибирской областей выбраны на 100%. С целью корректировки региональных лимитов Минсельхоз России внёс в правительство РФ проект изменений в постановление № 1595.
Вышеназванные области входят в перечень регионов, из которых осуществляется перевозка зерна железнодорожным транспортом по льготному тарифу вследствие полученного большого урожая и удаленности от портов вывоза на экспорт. После начала действия Постановления цены на зерно в этих регионах, необоснованно до этого снижавшиеся, нормализовались. На 4 апреля было экспортировано уже порядка 40 млн тонн зерновых, что на 39% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
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