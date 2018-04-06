Пригородные электропоезда в Приморье переходят на летний график досрочно

Уже с этих выходных пригородные электропоезда в Приморье начнут работать по новому графику движения, сообщает PRIMPRESS.

Так, 7, 8, 14 и 15 апреля электропоезд №6307 «Владивосток–Надеждинская» пойдет по маршруту «Владивосток— Надеждинская-Кипарисово», время отправления 14.35, в Кипарисово прибудет в 16.04.

В эти же выходные электропоезд «Надеждинская — Владивосток » будет отправляться от ст. Кипарисово в 16.23.

Кроме того, утренний электропоезд №6461, сообщением «Владивосток-Партизанск» до станции Тихоокеанская отправится в 07.25 и прибудет на место в 11.25.

Каждый день будет ходить вечерний пригородный электропоезд №6459, сообщением «Тихоокеанская-Партизанск-Владивосток». Время отправления от ст. Тихоокеанская в 16.15, от ст. Партизанск в 17.38, прибытие во Владивосток в 21.25.

Также продлены некоторые маршруты и изменены дни курсирования пригородных поездов.