За репост сообщения о митинге жительницу Казани оштрафовали на 10 тысяч

Кировский райсуд Казани присудил жительнице Казани Ирине Никифоровой штраф в размере 10 000 рублей за то, что она сделала в соцсети перепост сообщения о митинге против строительства мусоросжигательного завода 7 апреля.

Как посчитал судья, она совершила административное правонарушение по ст. 20.2 часть 5 КоАП Рф. Как сообщили «АиФ-Казань» активисты, Ирина пришла в суд с малолетним ребенком, которого не с кем оставить.

Накануне девушка участвовала во встрече с мэром Казани и спросила, придет ли он на митинг 7 апреля.

Напомним, власти Осиновского сельского поселения не согласовали намеченный на 7 апреля митинг, активисты считают, что отказ был незаконным и намерены обжаловать его в суде.

В защиту Ирины Никифоровой в Казани 7 апреля состоялась серия одиночных пикетов. На самодельных плакатах значились надписи: «Для активистов против МСЗ настал 37-й год», «Хотите диалога с властью — получите повестку в полицию», «Сказал нет МСЗ — посиди в КПЗ».

Ранее административному наказанию подверглись еще две активные противницы строительства МСЗ — Гузель Халилова и Гульназ Смирнова. Им вменили в вину несогласованный митинг, который изначально проводился как народный сход.