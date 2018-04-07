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В Казани суд оштрафовал активистку за пост о митинге против мусоросжигательного завода
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В Казани суд оштрафовал активистку за пост о митинге против мусоросжигательного завода 

Newsru.com 18 минут назад
Фото: Newsru.com
Суд в Казани назначил штраф в 10 тыс. рублей жительнице города Ирине Никифоровой, разместившей на своей странице в соцсети запись о митинге против строительства мусоросжигательного завода. В полицию ее доставили вместе с маленьким ребенком, которого не с кем было оставить, передает
"ОВД-Инфо"
Участница инициативной группы против строительства завода Вера Керпель рассказала
"Интерфаксу", что силовики и суд сработали очень оперативно. В субботу утром Никифорову вызвали в полицию, там на нее был составлен протокол по части 5 статьи 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП. В тот же день суд признал ее виновной и назначил штраф в 10 тыс. рублей.
По данным Керпель, штраф активистке был назначен за репост сообщения о митинге, который должен был состояться в посёлке Осиново Зеленодольского района Татарстана, но был отменен по причине несогласования его с властями.
Накануне аналогичное наказание судом было назначено другой экоактивистке Гульназ Смирновой. Она также сделала репост сообщения о митинге против мусоросжигательного завода.
Девушки вину свою не признают и намерены обжаловать решения.
Администрация Казани не согласовала митинг 7 апреля, сославшись на то, что в назначенное время на территории, где планировалась акция, будут проходить другие мероприятия. Кроме того, власти не согласовали и аналогичный митинг в поселке Осиново.
Мусоросжигательный завод должны построить в Зеленодольском районе Татарстана, в поселке Осиново. Земля, на которой собираются построить завод, уже принадлежит инвестору строительства — дочерней компании корпорации «Ростех» «РТ-Инвест». На мусоросжигательном заводе планируется утилизировать до 50% всех твердых бытовых отходов Казани.
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 Ещё 5 источников 
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