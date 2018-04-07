В Казани суд оштрафовал активистку за пост о митинге против мусоросжигательного завода

Суд в Казани назначил штраф в 10 тыс. рублей жительнице города Ирине Никифоровой , разместившей на своей странице в соцсети запись о митинге против строительства мусоросжигательного завода. В полицию ее доставили вместе с маленьким ребенком, которого не с кем было оставить, передает

"ОВД-Инфо"

Участница инициативной группы против строительства завода Вера Керпель рассказала

"Интерфаксу" , что силовики и суд сработали очень оперативно. В субботу утром Никифорову вызвали в полицию, там на нее был составлен протокол по части 5 статьи 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП. В тот же день суд признал ее виновной и назначил штраф в 10 тыс. рублей.

По данным Керпель, штраф активистке был назначен за репост сообщения о митинге, который должен был состояться в посёлке Осиново Зеленодольского района Татарстана , но был отменен по причине несогласования его с властями.

Накануне аналогичное наказание судом было назначено другой экоактивистке Гульназ Смирновой. Она также сделала репост сообщения о митинге против мусоросжигательного завода.

Девушки вину свою не признают и намерены обжаловать решения.

Администрация Казани не согласовала митинг 7 апреля, сославшись на то, что в назначенное время на территории, где планировалась акция, будут проходить другие мероприятия. Кроме того, власти не согласовали и аналогичный митинг в поселке Осиново.