​Мэр Казани готов поселить свою семью возле мусоросжигательного завода 

Встреча Ильсура Метшина с жителями комплекса «Салават Купере» и активными противниками МСЗ состоялась. Градоначальник, выслушал опасения местных жителей, предложил сравнить чистоту воздуха до строительства завода и после, пригласил всех заинтересованных войти в рабочую группу, анонсировал встречу с инвесторами и даже сказал, что готов переселить семью поближе к мусоросжигательному заводу. Конфликт городских властей и противников строительства мусоросжигательного завода (МСЗ), среди которых не только жители ЖК «Салават Купере» и поселка Осиново, под окнами которых собираются разместить предприятие, длится уже более года. Ну, а сама история берет начало 21 декабря 2016 года, когда был утвержден паспорт федерального приоритетного проекта «Чистая страна», в рамках которого в столице Татарстана предполагалось возвести МСЗ в течение 2017 — 2022 годов. Его проектная мощность в 550 тысяч тонн мусора в год была рассчитана с солидным запасом, поскольку сейчас Казань дает порядка 600 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год, но значительная часть их вполне годится для вторичной переработки. В день казанцы выбрасывают 1,6 тысяч тонн мусора, с которым что–то нужно делать. Вопрос, который стал камнем преткновения: что именно? ВЛАСТИ ПРЕРВАЛИ МОЛЧАНИЕ Экоактивисты и просто неравнодушные жители столицы Татарстана быстро среагировали на эту новость и использовали все законные способы протеста строительству МСЗ, который, по их мнению, нанесет непоправимый вред зеленому каркасу Казани. Они составили петицию в интернете, под которой подписались уже более 20 тысяч человек, провели несколько митингов, несколько раз просили аудиенции у Рустама Минниханова, но пока что без особого успеха. Первое официальное заявление о позиции власти по поводу строительства в Казани МСЗ прозвучало из уст бывшей телеведущей Лилии Галимовой, которая 22 марта дебютировала в качестве официального представителя руководства республики. — Идея строительства объекта вызвала достаточно много споров и протестных движений, — признала она на брифинге в Доме Правительства РТ. — В этом смысле видим причину недостаточной информированности. Определенная группа активистов выражает обеспокоенность и заявляет о необходимости раздельного сбора мусора. На следующем брифинге она заявила, с активистами встретятся инвесторы проекта. А на этой неделе стало известно, что президент республики поручил Ильсуру Метшину встретиться с обеспокоенными людьми. В ОЖИДАНИИ МЭРА В половине второго возле дома номер 3 по улице Сажинова было уже довольно многолюдно. Противники строительства МСЗ, в большинстве своем женщины, о чем-то оживленно спорили с высоким мужчиной, в котором легко угадывался чиновник средней руки. — Все Осиново и весь «Салават Купере» против строительства мусоросжигательного завода! — Хотите строить печку, стройте ее в Боровом Матюшино, — наседали они на мужчину, и вскоре тот поспешил раствориться в толпе. Вход в заветное помещение, где должна была состояться встреча с мэром, преграждали трое дюжих охранников в форменной одежде, но без погон. — Чего мы можем ожидать от этой встречи? Я сомневаюсь, что они резко послушают нас и отменят строительство мусоросжигательного завода, — рассказал лидер движения против строительства МСЗ Антон Голубков. — Это проводится для показухи, чтобы потом показать в СМИ, что Метшин встретился с людьми. Еще покажут, что все довольны. Сколько раз мы сталкивались с журналистами, с телевизионщиками, которые снимают репортажи, слушают, записывают недовольных жителей, а показывают только довольных, — посетовал он. — Мы скажем, что мы недовольны, он расскажет, наверное, как это прекрасно. Я сомневаюсь, что у нас вообще получится какой-то диалог. — Я будущий житель «Салават Купере». Нашему негодованию нет предела, потому что сначала построили огромный жилой комплекс для работников бюджетной сферы, врачей, учителей, — сообщила Эльвира Халиуллина. — И теперь рядом с нашими домами хотят построить мусоросжигательный завод. Получается, что сначала дали нам жилье под ипотеку, за которую мы должны еще 25 лет платить, жить и дышать выбросами от этого завода, и этот комплекс превращается просто в гетто. Тут очень много маленьких детей. Есть семьи, где по два, по три ребенка. Что творит государство, куда оно смотрит? Мы против, и ляжем тут костьми, чтобы этого завода в нашем районе не было! Минут за десять до начала встречи с Ильсуром Метшиным человек шесть журналистов с видеокамерами и микрофонами окружили одну из предводительниц движения протестующих, во взгляде которой читалась решимость бороться со строителями МСЗ до конца. — Меня зовут Гузель Халилова, — представилась она. — Я активист общественного движения «Нет мусоросжигательному заводу! За раздельный сбор отходов». Вчера в социальных сетях прошла информация, что некая мамочка ищет активиста для того, чтобы выступить на встрече с мэром. Когда мы об этом узнали, нас это очень сильно возмутило, до глубины души. Потому что мы 30 дней стояли летом и 40 дней зимой — просили встречи с президентом, но, к сожалению, не последовало никакой реакции. Получается 1 год и 3 месяца просили встречи. И когда эта информация появилась вчера в социальных сетях, мы сразу же сделали публикацию в нашей группе «ВКонтакте», в которой более 7 тысяч человек. И тогда, возможно, в администрации подумали, что не пригласить настоящих активистов — это неправильно. Сегодня мне лично позвонили из мэрии и пригласили на встречу. Я надеюсь, что у нас сегодня получится выстроить диалог, задать все вопросы, которые нас волнуют, и получить какой-то реальный ответ. Охранники поначалу не пускали собравшихся в зал, но в обозначенное время двери зала все же открылись для всех и люди смогли занять свои места. Небольшое помещение едва смогло вместить всех желающих послушать мэра, коих собралось несколько сотен. «ТАКИХ ЗАВОДОВ В МИРЕ ПОСТРОЕНО 600» Получился ли в итоге диалог? Ответ на этот вопрос зависит от точки зрения, и если он не получился, то точно не по вине Ильсура Метшина, который стойко держал удар в течение почти двух часов. И в ответ на бесконечные обвинения терпеливо повторял одно и то же: «Хорошо, что вы предлагаете?» А вот что касается вопросов, то задать их смогли практически все желающие. Мэр напомнил, что 9 лет назад было принято решение о рекультивации Самосыровской свалки, где скопилось 46 миллионов тонн мусора, которые в любой момент могли полыхнуть похлеще, чем в Волоколамске. Сейчас эта работа уже практически завершена. Следующий шаг — раздельный сбор мусора и его последующая сортировка. Далее — строительство МСЗ, сдача которого в эксплуатацию намечена на 2022 год. Ильсур Метшин также рассказал о мусоросжигательном заводе в центре Вены, на крыше которого находится престижный ресторан, в 400 метрах — детский сад, а в полукилометре — коттеджный поселок. Главный вопрос, который интересовал большинство собравшихся: почему завод нужно строить именно в близи жилого массива Салават Купере и поселков, а не в Боровом Матюшине, например, если уж он такой безвредный? — Строительство такого завода требует, кроме колоссальных средств, это порядка 23 миллиардов рублей, которые выделяет инвестор, огромное количество электроэнергии, газа, воды, канализования и соответствующей дорожной инфраструктуры. Нет этих условий. Нет 10 гектаров свободных. Поэтому выбрана эта площадка. В жертву никто никого не приносит. Мы с вами сейчас обсуждаем завод, который позволит создать нулевые захоронения. Я вас понимаю, вам сейчас кто–бы не сказал, вы все равно не поверите. Невозможно в это поверить, пока своими глазами вы этого не увидите. Мэр объявил о создании рабочей группы, которая всесторонне рассмотрит вопрос о возможности и необходимости строительства МСЗ вообще и именно в этом месте в частности, и пригласил всех желающих контролировать этот вопрос. Активистов Ильсур Метшин пообещал свозить в европейские города, где подобные заводы успешно функционируют. — Таких заводов в мире построено 600, они занимают 35% рынка. 200 построено в самой Японии, 200 в Европе и 45 в США, — рассказал Ильсур Метшин. Кроме того, градоначальник предложил оценить при участии ученых экологическую ситуацию в «Салават Купере», Осиново и Залесном и сравнить ее с данными, которые будут получены после постройки завода, если конечно МСЗ все–таки построят. На предложение самому со всей своей семьей переехать в 5-километровую санитарную зону Ильсур Метшин сказал, что готов купить в Новониколаевке землю, построить на ней дом и переселить туда кого–нибудь из своих детей: — А я буду приезжать к нему по воскресеньям. Такой вариант вас устроит? Завершая двухчасовую встречу, мэр Казани согласился с упреком в том, что не встретился с местными жителями раньше, и напомнил о том, что на 14 апреля назначена встреча с застройщиком МСЗ, которому можно будет задать все животрепещущие вопросы. — О конкретном часе мы сообщим вам позднее, — пообещал он. Встреча завершилась хоть и жидкими, но аплодисментами. После чего к градоначальнику потянулись люди уже с другими вопросами. В частности, экоактивист Юлия Файзрахманова передала мэру проект создания марка на берегу Казанки возле улицы Гаврилова, где компания «ЮИТ–Казань» планирует построить жилые высотки. Евгений Аксенов, Антон Райхштат.