The Times рассказала о «саратовском Портон-Дауне», где был произведен «Новичок»

Российкая военно-исследовательская база в Шиханах Саратовской области — место, где был произведен нервно-паралитический агент «Новичок», который использовался во время

химической атаки

в английском Солсбери, пишет

со ссылкой на данные британской разведки. Газета отмечает, что это русский аналог британской военной лаборатории в Портон-Дауне.

О том, что агенты класса «Новичок» разрабатывались в советское время в рамках секретного проекта «Фолиант» в городе Шиханы СМИ писали

не раз называли

бывшие сотрудники Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГНИИОХТ), один из филиалов которого как раз расположен в Шиханах. Однако российские власти опровергают, что на территории России продолжается разработка химического оружия и хранятся какие-либо его запасы. В МИД РФ неоднократно

высказывали

предположение, что «Новичок», отправивший Скрипалей, был произведен в какой-то другой стране — к примеру, в том же Портон-Дауне, который находится всего в 12 км от Солсбери.

Накануне The Times

написала, что британские спецслужбы наконец определили место производства отравившего Скрипалей вещества. По словам источников, сотрудникам правительства и спецслужб удалось с помощью научного анализа и разведданных установить вероятный источник происхождения отравляющего вещества уже через несколько дней после химатаки в Солсбери. Источники в британских службах безопасности не могут абсолютно однозначно говорить о местонахождении лаборатории, однако степень их уверенности высока, говорилось в статье.