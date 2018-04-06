The Times рассказала о «саратовском Портон-Дауне», где был произведен «Новичок» 

Российкая военно-исследовательская база в Шиханах Саратовской области — место, где был произведен нервно-паралитический агент «Новичок», который использовался во время
химической атаки
в английском Солсбери, пишет
со ссылкой на данные британской разведки. Газета отмечает, что это русский аналог британской военной лаборатории в Портон-Дауне.
О том, что агенты класса «Новичок» разрабатывались в советское время в рамках секретного проекта «Фолиант» в городе Шиханы СМИ писали
еще 12 марта — когда британский премьер Тереза Мэй впервые назвала вещество, которым были отправлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позже место разработки «Новичка»
не раз называли
бывшие сотрудники Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГНИИОХТ), один из филиалов которого как раз расположен в Шиханах. Однако российские власти опровергают, что на территории России продолжается разработка химического оружия и хранятся какие-либо его запасы. В МИД РФ неоднократно
высказывали
предположение, что «Новичок», отправивший Скрипалей, был произведен в какой-то другой стране — к примеру, в том же Портон-Дауне, который находится всего в 12 км от Солсбери.
Накануне The Times
написала, что британские спецслужбы наконец определили место производства отравившего Скрипалей вещества. По словам источников, сотрудникам правительства и спецслужб удалось с помощью научного анализа и разведданных установить вероятный источник происхождения отравляющего вещества уже через несколько дней после химатаки в Солсбери. Источники в британских службах безопасности не могут абсолютно однозначно говорить о местонахождении лаборатории, однако степень их уверенности высока, говорилось в статье.
Сегодня же издание указывает, что эта лаборатория находится в Шиханах — в 800 км от Москвы. «Запасы [»Новичка"], обнаруженные в Шиханах, намного меньше тех, которые могли бы использоваться в боевом оружии, но достаточны для проведения целевых убийств", — пишет The Times. Газета при этом ссылается на ознакомившегося с выводами разведки эксперт по химоружию, бывший офицер ядерного полка британской армии Хэмиша де Бреттон-Гордона: «Данные разведки четко указывают на Россию и Шиханы», — говорит он. «Наверняка русские подчищают там все, в то время как мы разговариваем», — добавил он.