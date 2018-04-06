В Госдуме задумались о создании полиции нравов на ЧМ-2018

Депутат рассчитывает, что отряд будет бороться с профессиональными попрошайками, карманниками и «другими асоциальными личностями», в том числе и вовлеченными в занятия проституцией.

Милонов считает, что такие криминальные случаи могут негативно сказаться на имидже страны. По его мнению, отряд необходимо сформировать из патриотически настроенной молодежи. Депутат готов лично возглавить организацию.

"Безусловно, в эти дни к работе привлекут дополнительные силы полиции и иные специальные силовые службы. Однако для эффективной борьбы с аморальными явлениями необходимо привлечь идеологических бойцов — настоящих патриотов, строго исповедующих закон, культуру и традицию", — заявил Милонов.