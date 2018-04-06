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В России предложили создать «полицию нравов»
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В России предложили создать «полицию нравов» 

Рамблер 1 час назад
Фото: KM.RU
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России «полицию нравов», сообщает RT.
Вскоре парламентарий направит главе МВД Владимиру Колокольцеву обращение, в котором предложит создать при министерстве внутренних дел особый отряд, который будет следить за нарушениями морали и нравственности во время чемпионата мира по футболу 2018 года и пресекать их.
По мнению Милонова, патриотически настроенные молодые люди, из которых может быть сформирован отряд, должны будут бороться с карманниками, проститутками, профессиональными попрошайками и другими асоциальными личностями.
Депутат уверен, что поведение данных людей способно создать России негативный имидж в глазах иностранцев, которые приедут на мундиаль в качестве болельщиков.
Также Милонов сообщит министру о своей готовности возглавить «полицию нравов».
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