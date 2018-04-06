Эпоха сражений. Как китайские платежные системы борются за клиента

Компания Alibaba вышла на рынок мобильных платежей на несколько лет раньше, чем другой гигант китайской интернет-индустрии — компания Tencent. С тех пор, как Tencent тоже пришла в эту сферу с сервисом TenPay, отставание стремительно и устойчиво сокращалось. И хотя TenPay не настолько широко распространен как Alipay, многие аналитики сходятся в том, что бóльшим потенциалом охвата всего быстрорастущего рынка интернет-коммерции в Китае обладает именно Tencent. Обусловлено это, прежде всего, тем, что технически подкованные пользователи смартфонов все чаще выбирают в качестве основного способа оплаты услуг электронные кошельки, а не банковские карты.

Связь с WeChat

Своим огромным успехом корпорация Tencent обязана популярному приложению WeChat для обмена мгновенными сообщениями. WeChat — это главный мессенджер Китая с аудиторией свыше 1 миллиарда уникальных пользователей в месяц. В приложении можно также совершать покупки и оплачивать их через интернет. Только общаясь с друзьями и читая новости, среднестатистический пользователь ежедневно проводит в WeChat более часа: такому человеку попросту незачем переходить на сторонние платформы. По оценкам Чжана Ю, эксперта пекинского аналитического агенства iResearch, платежную систему TenPay в деле опробовали около 80% пользователей WeChat. К тому же, как заявило руководство самой компании пару недель назад в свежем финансовом отчете, TenPay имеет больше активных пользователей, чем Alipay со своими 520 миллионами.

Зеннон Кэпрон, основатель шанхайской консалтинговой фирмы KapronAsia, считает: «Слабой стороной Alipay всегда была недостаточная ориентированность на клиента. Обычно китайцы пользуются WeChat ежедневно, и функция оплаты товаров и услуг внутри приложения не является для них какой-то диковинкой».

Это спровоцировало резкий рост рыночной доли Tencent. Согласно данным пекинской консалтинговой фирмы Analysys International, в третьем квартале 2017 года рынок мобильных платежей в Китае вырос по сравнению с предыдущим годом на 28% до отметки $4,7 трлн, причем доля Alipay составила 53%. TenPay не слишком отставал: его доля оказалась равна 40%. Такое соотношение говорит о том, что платежная система Alibaba серьезно сдает позиции, ведь еще в 2014 году корпорация могла похвастаться охватом в целых 70% рынка.

В то же время, у Alibaba есть и некоторые преимущества. При поддержке своего финансово-технологического подразделением Ant Financial корпорация заключает партнерские соглашения с ресторанам и сетями розничных магазинов. К примеру, в распространенных в Китае сетях супермаркетов Suning и Intime именно Alipay стал главным способом оплаты. Это помогает компенсировать отставание по числу пользователей с помощью повышенного размера транзакций, так как клиенты данной системы платят прежде всего за более дорогие покупки вроде одежды или электронных устройств.

По словам аналитика Чжана Ю, TenPay более популярен среди небольших магазинов типа продуктовых лавок, так как на платформе Tencent процесс регистрации торговой точки зачастую быстрее и проще. Тем не менее, компания тоже стремится к партнерству с известными розничными сетями. Совсем недавно американский ретейл-гигант Walmart отказался от сотрудничества с Alibaba и выбрал для проведения мобильных платежей в Китае платформу Tencent.

Alibaba и Ant Financial прилагают все возможные усилия для того, чтобы вернуть себе лидирующее положение. В декабре прошлого года корпорация выделила 1 млрд юаней ($160 млн) на новые рекламные стратегии. В частности, благодаря новым поощрительным программам кешбэка, клиенты могут при каждой транзакции экономить до двух долларов на будущие покупки. Подобная перспектива заставляет потребителей пользоваться системой Alipay снова и снова.

Большой потенциал

В современном Китае платформы цифровых платежей используются на каждом шагу во всех крупных городах. Точка роста — сельские районы, удаленные от мегаполисов. Как полагают многие эксперты, у Tencent есть все основания для доминирования в таких районах.

Такие прогнозы обусловлены тем, что у жителей малых городов Китая причин уходить из WeChat и устанавливать Alipay еще меньше. Несмотря на то, что интернет-магазины Alibaba составляют 80% всего рынка интернет-торговли в Поднебесной, а вся отрасль оценивается в $370 млрд, китайцы, живущие за пределами мегаполисов, не совершают покупок в интернет-магазинах Alibaba, а поэтому не используют Alipay как основной метод оплаты. WeChat этой системой, кстати, тоже поддерживался, но только до 2013 года — затем в Alibaba захотели более основательно продвигать собственную платежную платформу. Как отмечает старший аналитик консалтинговой фирмы Pacific Epoch Стивен Чжу, в малых городах покупки через интернет не столь распространены, и местные жители используют WeChat как единую площадку для общения и оплаты ежедневных покупок.

Чжу добавляет:

«По сравнению с Alipay платежная система от Tencent имеет более высокий потенциал роста, а Alibaba просто пытается достичь лидирующего положения количественными показателями. Если задуматься о будущем цифровых платежей в Китае, то оно несомненно за WeChat и Tencent».

30-летняя Чэнь Айюнь из города Ляочэн в провинции Шаньдун говорит, что Alipay ей просто незачем. Для общения и покупки повседневных продуктов в магазинах она использует WeChat. Когда же она покупает что-то в интернете, то в основном использует для этого торговую площадку Pinduoduo, которая предлагает доступные цены на товары и является партнером Tencent. Женщина всем довольна и ничего менять не собирается: «Я не хочу загружать еще одно приложение для оплаты. Оно только займет память в телефоне и добавит путаницы».

Тяжкое бремя прибыли

Однако не все для Tencent так радужно. Чтобы удержать пользователей, корпорации придется тратить на маркетинг бюджеты, сопоставимые с расходами Alibaba. А это, вкупе с инвестициями в технологии и производство собственного контента, отразится на маржинальности компании и ее прибыли. Когда руководство компании об этом сообщило, курс акций Tencent упал на 4,8%.

Тем не менее, подобные затраты приносят ценные плоды. Привлекая пользователей на свои платежные платформы, Alibaba и Tencent могут собирать финансовые данные клиентов и оценивать их кредитоспособность. Такая деятельность прокладывает путь к еще более широкому ассортименту услуг — например, к выдаче заемных средств или страхованию. Для этого с помощью специализированных алгоритмов компании будут анализировать имеющуюся кредитную историю и другую информацию, и в итоге предлагать клиенту оптимальный финансовый продукт.

Отрасль развивается очень быстро. В прошлом году новый сервис по предоставлению займов Weilidai от Tencent уже выдал клиентам в долг 100 млрд юаней ($16 млрд). В свою очередь, Ant Financial продвигает фонд краткосрочных инвестиций Yu'e Bao, доступ к которому можно получить прямо в приложении Alipay и вложить до $3 000 при 4% годовых. На данный момент этот сервис управляет денежными активами на общую сумму $160 млрд и является крупнейшим фондом краткосрочных инвестиций в мире.

Зеннон Кэпрон из KapronAsia убежден: «Пользовательские данные, которыми располагают компании открывают многочисленные возможности. В ближайшие пару лет за этой отраслью будет пристально следить весь мир финансов».

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