Маршрут выходного дня: поднимаемся на Шайтан-камень и гуляем по «странному» лесу в Арамашево

Село Арамашево неподалеку от Екатеринбурга богато своей историей. В 1632 году на берегу реки Реж построили форпост, чтобы отражать набеги кочевников, позже возвели укрепления для защиты от калмыков. Со временем граница оседлой цивилизации расширилась, дикие племена перестали быть опасны молодому поселению и здесь началась мирная жизнь — хлебопашество, лесозаготовка, перевозка руды.

Арамашево находится вдалеке от проторенных туристических троп, и все же время от времени сюда приезжают гости из большого города — чтобы побывать в краеведческом музее, посетить храм, полюбоваться Шайтан-камнем и скалистыми берегами реки Реж, подышать чистым воздухом хвойного леса. О том, что посмотреть в Арамашево, как туда добраться и что взять с собой, нам рассказали жители Екатеринбурга.

Музей

В купеческой усадьбе XVIII века располагается довольно большой для села краеведческий музей. Жительнице Екатеринбурга Долорес Гейз он очень понравился:

— Интересно рассказывают про крестьянский быт, про обычаи наших предков. Все предметы можно посмотреть, потрогать. Мне показался очень уютным уголок — печка, рядом люлька и полати, на которых спали детки.

Кроме старинного русского быта в музее есть школьный класс советского периода, комната боевой славы.

Во дворе музея проходят праздники и небольшие выставки.

— Там выставляются любопытные экспонаты из местной коллекции или временные, привозные. Например, в сентябре я видел там презентацию «Парка сказов» из Арамиля, — рассказывает житель Екатеринбурга Виталий За.

Билет в музей стоит 100 рублей.

Церковь

Гостей из большого города привлекает и Казанская церковь, которая стоит на высоком скалистом берегу Режа. Возвышенность так и называется — Церковный камень. Деревянную церковь здесь построили в 1631 году, но через некоторое время она полностью сгорела. Каменное здание возвели в 1800 году, но в 1929-м советская власть закрыла храм для прихожан, а колокол сбросила в реку.

В начале 2000-х церковь начали восстанавливать, и теперь здесь снова идут службы. Нынешний вид старинного храма нравится не всем.

— Честно говоря, на мой взгляд, реставрация не очень удалась: выглядит как типичный новодел, — считает Дмитрий Васенин. — Зато рядом с церковью есть крутой спуск со скалы к реке, где зимой можно покататься на ледянке или санках.

В декабре прекрасные закатные фотографии Арамашево сделал Юрий Кетель. Скалы, обрывы и, конечно, церковь. Юрий провел детство и юность в Алапаевске , недалеко от Арамашево:

— Волей судьбы уехали в Вологодскую область , но любим путешествовать на авто, жить в палатке, готовить на костре. В путешествии фотографируем, особенно пейзаж, достопримечательности, деревенский колорит. Приехав в гости, решили объехать Алапаевский район, так мы побывали в Арамашево. Получили массу впечатлений, узнали много интересного про свою малую родину.

Экодача

Семинары и тренинги по самопознанию, йоге, холотропному дыханию проходят на творческой экодаче «Арамашево». Коттедж можно и просто арендовать. Здесь девять номеров, каминный зал, а рядом — баня. Двухместный номер в будний день обойдется в 1200 рублей (если бронировать на двое и больше суток). Мебель в доме сделана вручную. На даче организуют экскурсии в церковь и музей, походы по местным красотам, сплавы, занятия по скалолазанию. Подробнее можно узнать здесь.

Природа

Пожалуй, самое прекрасное в Арамашево — это река и лес. С высоких берегов открываются действительно волшебные виды.

— Разрезанная рекой Реж местность — настоящая достопримечательность Арамашево, — рассказывает Виталий За. — У реки изящные изгибы, окантованные высокими утесами. У берега есть родник, вода в котором считается святой.

Отдельного рассказа заслуживает Шайтан-камень. Это самая впечатляющая скала над рекой Реж в селе Арамашево. Говорят, свое название («шайтан» в тюркских языках — злой дух) камень получил из-за нечистой силы, которая около него водилась. Так это или нет, но в нижней части камня до сих пор сохранились наскальные рисунки, правда, так и осталось невыясненным, имели ли они ритуальное назначение. Возраст их также не установлен. Когда-то в Шайтан-камне был вход в пещеру. Рассказывают, что он открывал путь в каменный лабиринт, которым пользовались местные жители. Проверить это не удастся — в XX веке пещеру взорвали.

Психолога из Екатеринбурга Марину Иванову больше всего впечатлил лес, которому она даже дала название — Странный лес. Вот ее рассказ о недавнем путешествии в Арамашево:

— Мы с другом поехали туда за «природой», на скалу, что на другом берегу реки от храма. Если вы верите в духов стихий, то это место, где можно встретиться с духом ветра. Стоишь на краю скалы, перед тобой пространство такое, что дух захватывает — внизу река подо льдом, маленькие арамашевские домики, солнце сквозь еловые ветки, небо и ветер в лицо. Если закрыть глаза, то этот воздух можно кожей чувствовать, руками к нему прикасаться. Очень сильное место.

А дальше мы решили, спустившись со скалы, пойти вдоль реки по лесу. И попали в Странный лес. Есть такие места — аномальные зоны. Вот, наверное, это и была такая зона с поваленными в разные стороны деревьями. Если бы их повалил ветер, наверное, они бы лежали в одну сторону, по направлению ветра. Не было слышно птиц, только деревья жутковато поскрипывали. Очень много «странных» деревьев — скрюченных, корявых, как бы закрученных вокруг собственной оси. Хотелось побыстрее выбраться из этого Странного леса.

Мы перешли через небольшой скальный хребет, как через ворота, прошли мимо огромных деревьев и вышли в лес. Здесь было светлее и спокойнее, деревья выше, ровнее, появились голоса птиц. Чувствовалась жизнь! Уже когда мы вышли на открытое пространство, увидели, что тот Странный лес находится как бы в разломе.

Как добраться

Автомобиль. Доехать до Арамашево на машине можно за два часа по Березовскому тракту. На ЕКАДе нужно свернуть на развязку направо по указателю на Режевской тракт и выехать из-под нее слева. По Режевскому едем через Монетный, Лосиный, мимо Режа и прямо — в Арамашево.

Электричка. Наши собеседники добирались общественным транспортом.

— Мы ехали на пригородном поезде Шарташ — Алапаевск до станции «Самоцвет», — объясняет Дмитрий Васенин. — Отправление поезда в 7:20, в город вернулись около девяти часов вечера. Стоимость билета по полному тарифу — 162 рубля. Путь в одну сторону занимает около четырех часов, поэтому лучше заранее подумать, чем занять себя в дороге. С компанией время, безусловно, пройдет быстрее и веселее!

Расписание электричек можно найти здесь.

От станции до Арамашево нужно пройти пешком около трех километров по асфальтовой дороге, по мосту через Реж. Другой путь ведет лесными тропами и оканчивается на Шайтан-камне, откуда открывается прекрасный вид на село.

Автобус. До Арамашево примерно раз в час ходит автобус с Северного автовокзала Екатеринбурга (цена билета 281 или 380 рублей) и несколько раз в день с Южного (билет от 282 рублей). В пути вы проведете примерно три часа.

Что взять с собой

В селе есть продуктовые магазины, а вот кафе наши собеседники там не встречали.

— Рекомендую взять термос и бутерброды, — советует Долорес Гейз. — А еще взять запасные носки или дополнительную обувь — в лесу еще много снега!

А вот атмосферные фотографии Юрия Кетеля: