Где и когда в Калининграде можно освятить куличи и яйца? 

8 апреля 2018 года Русская Православная Церковь празднует Пасху
Традиционно в субботу накануне Пасхи в течение дня в каждом действующем храме совершается освящение куличей, яиц и пасох. А в ночь с субботы на воскресение (в этом году с 7 на 8 апреля) совершается праздничное пасхальное богослужение, включающее в себя крестный ход, пасхальную утреню и Литургию.
Время освящения куличей, яиц и пасох
Время начала пасхального богослужения
Храм свв. прав. Иоакима и Анны пос. Большое Исаково
7 апреля: в 13:00, 17:00 8 апреля: в 11:30 7 апреля в 22:00 — пасхальная утреня;
8 апреля в 10:00 — Литургия
Храм Богоявления г. Мамоново
7 апреля: в 12:00, 13:00, 14:00 7 апреля в 22:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм св. вмц. Екатерины пос. Родники (Кирха Арнау)
7 апреля: в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм Рождества Пресвятой Богородицы г. Калининграда (ул. Киевская)
7 апреля: с 12:00 до 22:00 в начале каждого часа
7 апреля в 23:30 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Кафедральный собор Христа Спасителя г. Калининграда
7 апреля: с 13:00 до 22:00 в начале каждого часа
7 апреля в 23:30 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм Преображения Господня г. Зеленоградска
7 апреля: с 12:00 до 17:00 7 апреля в 23:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм прп. Серафима Саровского г. Светлогорска
7 апреля: с 12:00 до 18:00; в пос. Грачевка — в 14:00 (на месте строительства храма)
7 апреля в 23:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм св. кн. Александра Невского г. Калининграда (ул. А. Невского)
7 апреля: с 12:00 до 19:00 в начале каждого часа
7 апреля в 22:45 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» пос. Нивенское
7 апреля: в 10:30, 14:00; в пос. Долгоруково в 12:00 с 7 на 8 апреля в 00:00 — Литургия
Храм ап. Андрея Первозванного г. Калининграда (ул. Комсомольская)
7 апреля: с 13:00 до 20:00 каждые полчаса
с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм св. вмч. Георгия Победоносца г. Калининграда (ул. Осенняя)
7 апреля: с 16:00 до 19:00 каждые полчаса
7 апреля в 23:45 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм св. равноап. кн. Ольги пос. Прибрежного
7 апреля: в 12:00, 13:30, 14:00, 19:00, 20:00 7 апреля в 23:30 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм Донской иконы Божией Матери пос. Донского
7 апреля: в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм св. прав. Иоанна Кронштадтского пос. Коврово
7 апреля: в 12:30, 14:00 7 апреля в 23:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм прп. Герасима Болдинского г. Калининграда (ул. Колхозная)
7 апреля: с 13:00 до 20:00 7 апреля в 23:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм Сретения Господня г. Калининграда (ул. Интернациональная)
7 апреля: в 12:00, 15:00, 18:00 7 апреля в 23:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм Казанской иконы Божией Матери г. Янтарного
7 апреля: в 12:00, 16:00 с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Калининграда (ул. К. Назаровой)
7 апреля: с 11:00 до 19:00 каждые 15 минут
7 апреля в 23:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм св. Ксении Петербургской пос. Люблино
7 апреля в 12:00 с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм архангела Гавриила г. Калининграда (пр-т Мира)
7 апреля: с 13:00 до 18:00 в начале каждого часа
с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм свв. Бориса и Глеба пос. Новоселово
7 апреляв пос. Новоселово в 16:00; в пос. Пятидорожном в 15:30; в пос. Пограничном в 16:30; в пос. Корнево в 17:00; в пос. Медовое в 18:00 с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм Успения Пресвятой Богородицы г. Калининграда (ул. Панина)
7 апреля:
с 10:00 до 19:00 в начале каждого часа
с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм Константина и Елены г. Калининграда (ул. Левитана)
7 апреля: с 12:00 до 18:00 в начале каждого часа
7 апреля в 23:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм Вознесения Господня г. Гурьевска
7 апреля: с 11:00 до 18:00 в начале каждого часа
с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм св. равноап. Нины г. Калининграда (ул. Лазаретная)
7 апреля в течение дня с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм свв. Космы и Дамиана пос. Космодемьянского
7 апреля: с 12:00 до 19:00 в начале каждого часа
с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм св. вмч. Георгия г. Балтийска
7 апреля: с 11:00 до 16:00 с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм св. равноап. кн. Владимира пос. Чкаловска
7 апреля: с 12:00 до 18:00 в начале каждого часа
7 апреля в 23:30 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм св. ап. Андрея Первозванного г. Зеленоградска
7 апреля: с 12:30 до 20:30 каждый час 7 апреля в 23:40 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия
Храм св. вмч. Димитрия Солунского пос. Береговое
7 апреля: в храме в 12:00, 17:00, 17:30, 18:00; в больнице г. Ладушкина в 15:00; в войсковой части г. Ладушкина в 15:30; в пос. Ушаково в 15:50; в пос. Сосновка в 16:10; в пос. Совхозный в 16:30 7 апреля в 23:50 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия