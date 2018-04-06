Где и когда в Калининграде можно освятить куличи и яйца?

Традиционно в субботу накануне Пасхи в течение дня в каждом действующем храме совершается освящение куличей, яиц и пасох. А в ночь с субботы на воскресение (в этом году с 7 на 8 апреля) совершается праздничное пасхальное богослужение, включающее в себя крестный ход, пасхальную утреню и Литургию.

Время освящения куличей, яиц и пасох

Время начала пасхального богослужения

Храм свв. прав. Иоакима и Анны пос. Большое Исаково

7 апреля: в 13:00, 17:00 8 апреля: в 11:30 7 апреля в 22:00 — пасхальная утреня;

8 апреля в 10:00 — Литургия

7 апреля: в 12:00, 13:00, 14:00 7 апреля в 22:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм св. вмц. Екатерины пос. Родники (Кирха Арнау)

7 апреля: в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

7 апреля: с 12:00 до 22:00 в начале каждого часа

7 апреля в 23:30 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Кафедральный собор Христа Спасителя г. Калининграда

7 апреля: с 13:00 до 22:00 в начале каждого часа

7 апреля в 23:30 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

7 апреля: с 12:00 до 17:00 7 апреля в 23:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

7 апреля: с 12:00 до 18:00; в пос. Грачевка — в 14:00 (на месте строительства храма)

7 апреля в 23:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

7 апреля: с 12:00 до 19:00 в начале каждого часа

7 апреля в 22:45 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» пос. Нивенское

7 апреля: в 10:30, 14:00; в пос. Долгоруково в 12:00 с 7 на 8 апреля в 00:00 — Литургия

Храм ап. Андрея Первозванного г. Калининграда (ул. Комсомольская)

7 апреля: с 13:00 до 20:00 каждые полчаса

с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм св. вмч. Георгия Победоносца г. Калининграда (ул. Осенняя)

7 апреля: с 16:00 до 19:00 каждые полчаса

7 апреля в 23:45 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм св. равноап. кн. Ольги пос. Прибрежного

7 апреля: в 12:00, 13:30, 14:00, 19:00, 20:00 7 апреля в 23:30 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм Донской иконы Божией Матери пос. Донского

7 апреля: в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм св. прав. Иоанна Кронштадтского пос. Коврово

7 апреля: в 12:30, 14:00 7 апреля в 23:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм прп. Герасима Болдинского г. Калининграда (ул. Колхозная)

7 апреля: с 13:00 до 20:00 7 апреля в 23:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм Сретения Господня г. Калининграда (ул. Интернациональная)

7 апреля: в 12:00, 15:00, 18:00 7 апреля в 23:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм Казанской иконы Божией Матери г. Янтарного

7 апреля: в 12:00, 16:00 с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Калининграда (ул. К. Назаровой)

7 апреля: с 11:00 до 19:00 каждые 15 минут

7 апреля в 23:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм св. Ксении Петербургской пос. Люблино

7 апреля в 12:00 с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм архангела Гавриила г. Калининграда (пр-т Мира)

7 апреля: с 13:00 до 18:00 в начале каждого часа

с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм свв. Бориса и Глеба пос. Новоселово

7 апреляв пос. Новоселово в 16:00; в пос. Пятидорожном в 15:30; в пос. Пограничном в 16:30; в пос. Корнево в 17:00; в пос. Медовое в 18:00 с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм Успения Пресвятой Богородицы г. Калининграда (ул. Панина)

7 апреля:

с 10:00 до 19:00 в начале каждого часа

с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм Константина и Елены г. Калининграда (ул. Левитана)

7 апреля: с 12:00 до 18:00 в начале каждого часа

7 апреля в 23:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм Вознесения Господня г. Гурьевска

7 апреля: с 11:00 до 18:00 в начале каждого часа

с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм св. равноап. Нины г. Калининграда (ул. Лазаретная)

7 апреля в течение дня с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм свв. Космы и Дамиана пос. Космодемьянского

7 апреля: с 12:00 до 19:00 в начале каждого часа

с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

7 апреля: с 11:00 до 16:00 с 7 на 8 апреля в 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм св. равноап. кн. Владимира пос. Чкаловска

7 апреля: с 12:00 до 18:00 в начале каждого часа

7 апреля в 23:30 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм св. ап. Андрея Первозванного г. Зеленоградска

7 апреля: с 12:30 до 20:30 каждый час 7 апреля в 23:40 — крестный ход, пасхальная утреня и Литургия

Храм св. вмч. Димитрия Солунского пос. Береговое