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Инвестор построит на Северных Курилах завод по переработке рыбы в обмен на квоту на добычу
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Инвестор построит на Северных Курилах завод по переработке рыбы в обмен на квоту на добычу 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Предприятие «Гранис» в рамках договора о выделении квот на добычу рыбы в обмен на инвестиции, который оно заключило одним из первых в стране, построит на Сахалине новый береговой завод по переработке рыбы, вложив в проект 350 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Сахалинской области.
"До сентября 2019 года ООО «Гранис» должно завершить строительство берегового завода по переработке водных биоресурсов. Объем финансовых вложений — 350 млн рублей. Согласно законодательству, использовать объемы для освоения в рамках инвестквот пользователи будут уже после введения завода в эксплуатацию", — говорится в сообщении.
Предприятие по переработке белорыбицы, кроме минтая, и рыб лососевых пород планируется построить на Северных Курилах, а полученная квота на добычу биоресурсов в размере 4,5 тыс. т позволит использовать будущие промышленные мощности круглый год. Также предприятие самостоятельно строит на острове Парамушир первый северо-курильский рыбоводный завод с плановым объемом выпуска 50 млн мальков кеты и горбуши в год.
Сейчас компания привлекает на Северные Курилы специалистов для строительства завода, в основном жителей Сахалинской области и Дальнего Востока. Предприятие имеет свой небольшой рыболовный флот из трех судов различного класса, на которых также трудятся дальневосточники. Сотрудниками и специалистами будущего рыбоперерабатывающего комплекса станут курильчане, а на время путины будут привлечены дополнительные рабочие руки с Сахалина, Приморья и Хабаровского края.
Квоты на инвестиционные цели ("квоты под киль") в объеме 20% от общих допустимых уловов водных биоресурсов предназначены для государственной поддержки строительства новых судов рыбопромыслового флота (15%) на российских верфях и строительства береговых перерабатывающих мощностей (5%).
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