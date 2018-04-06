Немного роскоши: 5 классных средств для ухода за полостью рта

Мы любим брендовую одежду, брендовую косметику, автомобили, бытовую технику и даже брендовую еду. Но знаете ли вы, что самые изощренные поклонники моды следят и за марками, которые создают средства для ухода за зубами. А почему бы и нет? В наше время идеальная улыбка стала настоящей визитной карточкой и показателем успеха. Поэтому сегодня московский стоматолог, инста-блогер Олеся Изгарева расскажет нам о пяти известных люксовых продуктах по уходу за полостью рта, что называется, из «мира высокой моды».

Олеся Изгарева. Фото: Александра ПотапенкоApa Beauty

Дубае. Бренд люксовой косметики для зубов, который создал известнейший стоматолог мира Майкл Апа. Он, как любитель моды, искусства и архитектуры, разрабатывал свою линию для самых требовательных людей, ведь его пациенты — это топ-модели, голливудские звезды и известные бьюти-блогеры. Даже от дизайна упаковки веет благородством — бело-золотое сочетание с лаконичным логотипом «Apa» создает ощущение эксклюзива. Набор достаточно обширный, здесь, помимо паст и щеток (кстати, самых продвинутых, звуковых), есть система домашнего отбеливания и бальзам для губ. Присутствуют и совсем необычные средства гигиены — питающий и омолаживающий гель для десен и блеск для зубов, на создание которого Майкла вдохновили «трюки эффекта яркости зубов» при съемке моделей. Правда купить все это можно пока только в Нью-Йорке

Эксклюзивная зубная паста Theodent 300 Роскошное средство гигиены полости рта! Несмотря на то, что паста не содержит общепринятого ингредиента фторида, фирма производитель усилила эффект минерализации эмали ваших зубов, благодаря своему уникальному ингредиенту теобромину. Он является производным от какао-бобов. Это похоже на шоколад в вашей зубной пасте! Философия компании — создавать качественные продукты для поддержания здоровья полости рта, которое приведет к оздоровлению и всего образа жизни. Ведь мы все именно к этому и стремимся, верно?

Кондиционер для отбеливания зубов от Swiss Smile

Швейцарский новаторский дух позволил компании Swiss Smile произвести не только высококачественные, но и, более чем, необычные косметические средства для ухода за полостью рта.

Одним из таких средств является кондиционер для отбеливания зубов! Это мягкая пенка с нежной текстурой. Он оказывает отбеливающий эффект и защищает чувствительные зубы в течение 16 часов. Тончайшая вуаль из пептидов и гидроксиапатита мягко обволакивает поверхность полости рта, снижает чувствительность пришеечной зоны зубов и восстанавливает поврежденные участки эмали. Кондиционер с приятным свежим вкусом ревеня и ароматом розы обеспечивает свежесть дыхания и дает защиту от действия табака и кофе. Благодаря природным ингредиентам, пенка улучшает кровоснабжение десен.

Зубная щетка Sonicare Diamond Smart от Philips

Индивидуальные рекомендации — это то, чего многим не хватает при ежедневной гигиене. Компания Philips решила этот вопрос, и теперь с помощью своего интерактивного приложения вместе с щеткой Sonicare Diamond Smart помогает избегать ошибок при чистке. Такой эффект дают насадки, которые специально разработаны под каждый индивидуальный случай. Насадка Premium Plaque Control обеспечивает тщательную чистку, насадка Premium Gum Care отвечает за бережную чистку вдоль линии десен, насадка Premium White удаляет поверхностные потемнения эмали и делает улыбку еще белоснежнее всего за три дня. А насадка TongueCare + бережно удаляет бактерии, вызывающие неприятный запах, с поверхности языка.

И моя самая любимая функция! Если ваш стоматолог выявил проблемные места, их можно выделить на 3D-карте полости рта в приложении, и тогда программа напомнит, что этим участкам необходимо уделить больше внимания!

Самая дорогая зубная щетка в мире Reinast.

Большинство людей может предположить, что зубная щетка стоимостью 4200 долларов сочетает в себе все блага жизни и, как минимум, всё сделает за вас. Но нет, она исключительно мануальная, то есть не имеет никакой автоматической функции. Зато Reinast имеет титановый корпус, устойчивый к повреждениям и специальное антибактериальное покрытие, предотвращающее развитие бактерий в наиболее уязвимом месте — на поверхности между щетинками и головкой щетки.

Дорогая зубная щетка доступна в четырех сдержанных цветах: розовый, титановый, цвет шампанского и матовый черный. Для своих клиентов производитель новинки приготовил приятный бонус: каждые полгода он рассылает им сменные головки с щетиной совершенно бесплатно, что делает Reinast практически вечным спутником по жизни. В щетке Reinast основной упор сделан на дизайн. Стоит лишь надеяться, что он не выйдет из моды!