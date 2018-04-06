Может повторить! Мелания Трамп бросила Дональда Трампа в 1998 году

Звезда пикантного кино Сторми Дэниэлс в последние несколько месяцев рассказывает о своей сексуальной связи с Дональдом Трампом , а его адвокаты не могут заставить ее замолчать. На фоне этих событий Мелания заметно погрустнела и даже какое-то время отказывалась от совместных с мужем публичных мероприятий.

А вот в новой книге «Белый дом Трампа: смена правил игры» Рональд Кесслер напомнил, что однажды Мелания бросила Дональда. Это случилось в сентябре 1998 года, когда собирающаяся с возлюбленным в путешествие Мелания увидела, как из номера Дональда выходит его бывшая подруга-модель Кара Янг.

— пишет Кесслер. Дональду Трампу потребовалась неделя, чтобы уговорить строптивую Меланию вернуться.

Несмотря на разрыв, Мелания и Дональд поженились в январе 2005 года, а их сын Баррон родился в марте 2006 года. Через несколько месяцев после его рождения Трамп и закрутил интрижку с сексуальной Дэниэлс. Интересно, чем заслужит он свое прощение сейчас?

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Фото:Global Look Press