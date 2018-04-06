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В «Академ Riverside» снесли парковку, построенную по липовым документам на месте сквера
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В «Академ Riverside» снесли парковку, построенную по липовым документам на месте сквера 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
В «Академ Riverside» отстояли площадку под будущий сквер, которую захватили стоянщики, используя липовые документы. Как сообщили 74.ru в «Службе демонтажа и землеустройства», владелец платной парковки не стал дожидаться крайних мер и сам убрал будку с забором.
— Во вторник, 3 апреля, мы вручили уведомление о демонтаже стоянки. У владельца парковки было семь дней для того, чтобы добровольно её убрать. И он этим правом воспользовался, — рассказал начальник службы демонтажа Константин Егоров. — Сегодня мы приехали на место, а автостоянки нет. Будка убрана, забор тоже.
Двор захватили по поддельным документам
Сквер должен появиться у дома № 44 на улице 40-летия Победы. За благоустройство этой территории жители «Академ Riverside» проголосовали 18 марта. Но, несмотря на это, на площадке начали активно обустраивать стоянку.
Но стараниями жителей стоянку убрали, вместо неё под окнами многоэтажек планируют обустроить сквер
В ответ на возмущение жителей стоянщики предъявили поддельный документ с подписью бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, датированный 2014-м годом.
Позднее жителям соседних домов предоставили уже другую информацию: что разместить парковку за домом позволила управляющая компания. Но коммунальщики это заявление опровергли.
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