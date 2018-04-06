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В посольстве России прокомментировали новые санкции США
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В посольстве России прокомментировали новые санкции США 

RT на русском 23 минуты назад
Новые американские санкции, вопреки заявлениям Вашингтона направлены против россиян, так как затрагивают многотысячные коллективы предприятий. Об этом заявило посольство России в США.
«Теперь под санкции попали капитаны российского бизнеса, отказавшиеся играть по вашингтонскому сценарию. При этом нам говорят, что эти меры не направлены против российского народа. Направлены. Против многотысячных коллективов предприятий, оказавшихся в очередном «штрафном» списке», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что США сделали очередной ошибочный шаг по разрушению свободы предпринимательства и конкуренции, а также интеграционных процессов в мировой экономике.
В посольстве подчеркнули, что прослеживающееся стремление Вашингтона расколоть российское общество не даст результатов.
Ранее Минфин США ввёл санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 бизнесменов и 12 компаний.
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