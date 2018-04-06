В посольстве России прокомментировали новые санкции США 

Новые американские санкции, вопреки заявлениям Вашингтона направлены против россиян, так как затрагивают многотысячные коллективы предприятий. Об этом заявило посольство России в США.
«Теперь под санкции попали капитаны российского бизнеса, отказавшиеся играть по вашингтонскому сценарию. При этом нам говорят, что эти меры не направлены против российского народа. Направлены. Против многотысячных коллективов предприятий, оказавшихся в очередном «штрафном» списке», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что США сделали очередной ошибочный шаг по разрушению свободы предпринимательства и конкуренции, а также интеграционных процессов в мировой экономике.
В посольстве подчеркнули, что прослеживающееся стремление Вашингтона расколоть российское общество не даст результатов.
Ранее Минфин США ввёл санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 бизнесменов и 12 компаний.