Российское правительство разгонит «домашние» хостелы

"Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что в нормативных документах нет такого термина, на самом деле это гостиницы в жилых домах, — рассказал присутствовавший на встрече лидер «эсеров» Сергей Миронов . — Премьер-министр также считает, что нужно вводить ограничения на их функционирование, в частности, чтобы хостел мог открыться только на первом этаже, если на это согласны 2/3 всех жильцов дома и жители всех соседних квартир".

По словам Миронова, российский премьер пообещал также, что после Чемпионата мира по футболу будут подготовлены предложения, в том числе законодательные, о «наведении порядка» с такими гостиницами.

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Стоит напомнить, что проект федерального закона, запрещающий организацию хостелов в жилых домах, был внесен в Госдуму РФ в мае 2016 года. По мнению разработчиков законопроекта, это ведет к нарушению прав жильцов смежных помещений. Однако многие депутаты сочли этот запрет вредным. Поэтому в октябре 2017 года в законопроект были внесены поправки, разрешающие размещать хостелы в жилых домах при согласии двух третей жителей подъезда и половины жильцов дома.

На территории Екатеринбурга сегодня работает 68 хостелов общей вместимостью 1 352 места. Из них лишь 15 расположены в нежилых помещениях. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», после публикации «запретительного» законопроекта многие владельцы мини-гостиниц и хостелов выставили свой бизнес на продажу.

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