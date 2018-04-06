Иркутян и гостей города приглашают проверить свое здоровье 

Иркутск примет участие во Всемирном дне здоровья. В пятницу 6 апреля
2018 года с 12 до 16 часов дня на сквере им. Кирова будет развернута
работа передвижных мобильных диагностических пунктов для детского и взрослого населения, организованы консультации узких специалистов —
эндокринолога, психотерапевта, онколога, терапевта, педиатра, а также
будет работать передвижной флюорограф.
ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» организует анонимное экспресс-тестирование
на ВИЧ-инфекцию в передвижном мобильном пункте, познавательному лотерею и анкетирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
Центр социальной поддержки «Навигатор» будет проводить социологический
опрос участников мероприятия по вопросам профилактики туберкулеза, а также викторину на тему «Туберкулез и жизнь человека».
Организаторы приглашают жителей и гостей Иркутска пройти обследование и получить консультации медицинских специалистов. Участвовать в акции
могут все желающие (участие бесплатное).
Мероприятие организовано министерством здравоохранения Иркутской
области и администрацией города Иркутска с целью привлечения внимания
населения к вопросам профилактики заболеваний и приобщения граждан к здоровому образу жизни.
Время проведения акции: 6 апреля 2018 года, с 12.00 до 16.00 часов.
Место проведения акции: сквер им. Кирова.
Напомним, ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года, отмечается Всемирный
день здоровья. В этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ).