Иркутян и гостей города приглашают проверить свое здоровье

Иркутск примет участие во Всемирном дне здоровья. В пятницу 6 апреля

2018 года с 12 до 16 часов дня на сквере им. Кирова будет развернута

работа передвижных мобильных диагностических пунктов для детского и взрослого населения, организованы консультации узких специалистов —

эндокринолога, психотерапевта, онколога, терапевта, педиатра, а также

будет работать передвижной флюорограф.

ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» организует анонимное экспресс-тестирование

на ВИЧ-инфекцию в передвижном мобильном пункте, познавательному лотерею и анкетирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Центр социальной поддержки «Навигатор» будет проводить социологический

опрос участников мероприятия по вопросам профилактики туберкулеза, а также викторину на тему «Туберкулез и жизнь человека».

Организаторы приглашают жителей и гостей Иркутска пройти обследование и получить консультации медицинских специалистов. Участвовать в акции

могут все желающие (участие бесплатное).

области и администрацией города Иркутска с целью привлечения внимания

населения к вопросам профилактики заболеваний и приобщения граждан к здоровому образу жизни.

Время проведения акции: 6 апреля 2018 года, с 12.00 до 16.00 часов.

Место проведения акции: сквер им. Кирова.

Напомним, ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года, отмечается Всемирный

день здоровья. В этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной