Курганский киберпреступник пытался майнить за счет госсайта Ярославля

Следствие утверждает, что целью киберпреступника была добыча криптовалюты за счет вышеупомянутого правительственного сайта. В процессе взлома ресурса злоумышленник использовал вредоносную программу.

Этот факт не уточняется, но можно предположить, что была использован банальный брутфорс в попытке подобрать пароль ресурса.

Менее чем за час курганец произвел 114 тысяч попыток подобрать пароль, однако оперативно среагировали сотрудники безопасности правительства Ярославской области , обратившись в спецслужбу.

Сообщается, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

Ранее мы писали, что проживающий в Крыму киберпреступник Дмитрий Хабаров получил полтора года ограничения свободы за кибератаку на информационные ресурсы правительства Мордовии . Соответствующую информацию подтверждает крымское управление ФСБ.