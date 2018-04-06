Курганский киберпреступник пытался майнить за счет госсайта Ярославля 

В отношении 21-летнего жителя Курганской области возбуждено головное дело. Он обвиняется в попытке взлома госсайта Ярославля. Об заявило следственное подразделение УФСБ России по Курганской области.
Следствие утверждает, что целью киберпреступника была добыча криптовалюты за счет вышеупомянутого правительственного сайта. В процессе взлома ресурса злоумышленник использовал вредоносную программу.
Этот факт не уточняется, но можно предположить, что была использован банальный брутфорс в попытке подобрать пароль ресурса.
Менее чем за час курганец произвел 114 тысяч попыток подобрать пароль, однако оперативно среагировали сотрудники безопасности правительства Ярославской области, обратившись в спецслужбу.
Сообщается, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).
Ранее мы писали, что проживающий в Крыму киберпреступник Дмитрий Хабаров получил полтора года ограничения свободы за кибератаку на информационные ресурсы правительства Мордовии. Соответствующую информацию подтверждает крымское управление ФСБ.
Также в пятницу Чехия заявила об экстрадиции российского киберпресупника в США, где он разыскивается за кибератаки в социальных сетях. Евгений Никулин, которого в России также обвиняют в мошенничестве, находился в пражской тюрьме, куда попал в 2016 году в результате спецоперации ФБР.