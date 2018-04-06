Лучшие студенты региона будут получать стипендию Губернатора Иркутской области

области. Об этом на встрече с представителями студотрядов региона

— Вы одни из лучших представителей студенческого сообщества: отличники

учебы, активисты, спортсмены. Поэтому хочу именно с вами поделиться

планами Правительства Иркутской области о поддержке наиболее талантливых

готовится проект постановления Правительства «Об ежемесячных денежных

выплатах студентам государственных образовательных организаций высшего

образования, расположенных на территории Иркутской области». За счет

средств областного бюджета лучшим студентам будут предоставляться

ежемесячные денежные выплаты в размере пяти тысяч рублей, — обратился к собравшимся глава региона.

Сергей Левченко также уточнил, что выплату будут получать и первокурсники — победители или призеры заключительного этапа

всероссийской олимпиады школьников, регионального этапа всероссийской

олимпиады, набравшие по результатам ЕГЭ 80 и более баллов, победители

чемпионата WorldSkills Russia.

— Думаю, что у абитуриентов появится дополнительный стимул поступать в вузы Иркутской области, а не уезжать в Москву Питер или другие регионы.

А для студентов постарше — это мотивация учиться еще лучше, —

подчеркнул Сергей Левченко.

В свою очередь, представители студенческих отрядов поделились с Губернатором своими планами на будущее и рассказали о том, что удалось

сделать в прошедшем году. На встрече присутствовали комиссар Иркутского

регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Ольга

Баранова, командир Штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВО ИРНИТУ Роман

Гринюк, командир студенческих отрядов ФГБОУ ВО ИГМУ Кристина

Байбородина, командир студенческих отрядов ФГБОУ ВО ИрГУПС Василий

Долганов, Председатель Совета ИООО «Байкальский Студенческий

Строительный Отряд» Вячеслав Дроздов, комиссар Иркутского сводного

студенческого отряда «Бабр» Людмила Самарина.

— Сегодня мы занимаемся таким проектом, как «Наставник», в котором

студенческие отряды взяли шефство над подростками, состоящими на учете в КДН. Приобщаем ребят к нашей повседневной работе: они посещают

мероприятия, участвуют в акциях, помогают нам во всем. Достигнуты

хорошие результаты — бывшие хулиганы планируют влиться в наше движение.

Некоторых ребят даже снимают с учета в полиции, — рассказала Ольга

Баранова.

Также молодые люди рассказали об акции «Снежный десант РСО». В 2017 году

в ней приняли участие около 50 «трудных» подростков в 17 муниципалитетах Иркутской области.

Всего, по словам студотрядцев, в 2017 году в отрядах работали около двух

тысяч человек. При поддержке Правительства Иркутской области количество

участников студенческих отрядов увеличилось по сравнению с предыдущим

годом на 350 человек.

Основные направления работы студенческих отрядов: строительные,

педагогические, сельскохозяйственные и путинные, медицинские, отряды

проводников.

Стоит отметить, что в 2017 году строительные отряды впервые работали на объектах ОАО «Газпром Добыча Иркутск», а также трудились на БАМе,

отряда Екатерина Медведева была признана лучшим бойцом всероссийского

медицинского отряда.

В планах на 2018 год трудоустроить в студенческие отряды не менее 2000

студентов. Бойцы примут участие в благоустройстве территорий по программе «Формирование комфортной городской среды», строительстве

социальных объектов, а также дворца зимних видов спорта в городе

Иркутске . Будет реализован проект «Всероссийский студенческий

медицинский отряд „Сибирь“, в котором примут участие представители из 12 регионов нашей страны, межрегиональный студенческий строительный отряд

»Байкальский ССО», в рамках которого задействуются бойцы отрядов Сибири и Дальнего Востока.

Молодые люди попросили у Сергея Левченко помощи в организации работы еще одного направления — тимуровских отрядов. Студотрядовцы сейчас ведут

подготовительную работу, сбор информации о желающих поддержать движение

по всей области.