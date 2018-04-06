В сети обнаружили самого грустного бульдога. Все дело в бровях

Морда этой собачки выглядит так, будто каждый день ей приходится вставать в шесть утра и идти на работу. Но на самом деле это очень жизнерадостный песик, а такой грустный взгляд у него из-за пятен над глазами, которые уж очень напоминают брови.

Источник: Dodo

Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)

29 Мар 2018 в 3:23 PDT Хозяйка Мадам Брови и не думала, что щенок станет звездой соцсетей. Сейчас на инстаграм песика подписаны более 26 тысяч человек. И все дело в вечно разочарованной мордашке.

Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)

5 Фев 2018 в 9:03 PST Янина из Германии взяла домой Мадам Брови в феврале 2018 года, когда та была еще совсем крошкой. Женщина заметила необычные пятна, похожие на брови, поэтому и дала собаке подходящее имя. И завела ей собственную страницу в инстаграме.

Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)

6 Фев 2018 в 2:22 PST «Она выглядела грустной, и у нее были брови».

В самом деле, из-за пятен, напоминающих брови, собака выглядит вечно разочарованной чем-то.

Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)

1 Мар 2018 в 9:03 PST Даже банка собачьего корма ее не радует.

Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)

8 Мар 2018 в 12:10 PST Цветок тоже настроение не поднимает.

Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)

6 Мар 2018 в 12:22 PST Даже алкоголь не помогает. Мадам Брови всегда грустная.

Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)

8 Фев 2018 в 5:40 PST Когда смотришь на Мадам Брови, возникает мысль, что ничем эту собаку порадовать нельзя. Но внешность обманчива.

«В реальности вам хватит и пары минут, чтобы увидеть, какая она счастливая собака. Мы видим не только грустное выражение мордашки. Она очень веселая. И дает нам море любви, любит целоваться и постоянно виляет хвостиком».

Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)

27 Фев 2018 в 3:00 PST Действительно, случаются моменты, когда можно запечатлеть и радостное выражение морды Мадам Брови.

Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)

24 Мар 2018 в 2:06 PDT Например, когда она играет.

Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)

4 Мар 2018 в 10:50 PST Или когда отдыхает.

Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)

28 Фев 2018 в 6:21 PST А еще хозяйка Мадам Брови делает с участием собаки очень жизненные мемы.

Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)

19 Мар 2018 в 1:32 PDT «О нет, снова понедельник».

Благодаря шикарным бровям и вечно грустному выражению морды Мадам Брови может составить конкуренцию даже знаменитому сердитому коту.