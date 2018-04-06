В сети обнаружили самого грустного бульдога. Все дело в бровях 

Морда этой собачки выглядит так, будто каждый день ей приходится вставать в шесть утра и идти на работу. Но на самом деле это очень жизнерадостный песик, а такой грустный взгляд у него из-за пятен над глазами, которые уж очень напоминают брови.
Источник: Dodo
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
29 Мар 2018 в 3:23 PDT Хозяйка Мадам Брови и не думала, что щенок станет звездой соцсетей. Сейчас на инстаграм песика подписаны более 26 тысяч человек. И все дело в вечно разочарованной мордашке.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
5 Фев 2018 в 9:03 PST Янина из Германии взяла домой Мадам Брови в феврале 2018 года, когда та была еще совсем крошкой. Женщина заметила необычные пятна, похожие на брови, поэтому и дала собаке подходящее имя. И завела ей собственную страницу в инстаграме.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
6 Фев 2018 в 2:22 PST «Она выглядела грустной, и у нее были брови».
В самом деле, из-за пятен, напоминающих брови, собака выглядит вечно разочарованной чем-то.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
1 Мар 2018 в 9:03 PST Даже банка собачьего корма ее не радует.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
8 Мар 2018 в 12:10 PST Цветок тоже настроение не поднимает.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
6 Мар 2018 в 12:22 PST Даже алкоголь не помогает. Мадам Брови всегда грустная.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
8 Фев 2018 в 5:40 PST Когда смотришь на Мадам Брови, возникает мысль, что ничем эту собаку порадовать нельзя. Но внешность обманчива.
«В реальности вам хватит и пары минут, чтобы увидеть, какая она счастливая собака. Мы видим не только грустное выражение мордашки. Она очень веселая. И дает нам море любви, любит целоваться и постоянно виляет хвостиком».
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
27 Фев 2018 в 3:00 PST Действительно, случаются моменты, когда можно запечатлеть и радостное выражение морды Мадам Брови.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
24 Мар 2018 в 2:06 PDT Например, когда она играет.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
4 Мар 2018 в 10:50 PST Или когда отдыхает.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
28 Фев 2018 в 6:21 PST А еще хозяйка Мадам Брови делает с участием собаки очень жизненные мемы.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
19 Мар 2018 в 1:32 PDT «О нет, снова понедельник».
Благодаря шикарным бровям и вечно грустному выражению морды Мадам Брови может составить конкуренцию даже знаменитому сердитому коту.