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В сети обнаружили самого грустного бульдога. Все дело в бровях
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В сети обнаружили самого грустного бульдога. Все дело в бровях 

Bigpicture.ru 13 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Морда этой собачки выглядит так, будто каждый день ей приходится вставать в шесть утра и идти на работу. Но на самом деле это очень жизнерадостный песик, а такой грустный взгляд у него из-за пятен над глазами, которые уж очень напоминают брови.
Источник: Dodo
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
29 Мар 2018 в 3:23 PDT  Хозяйка Мадам Брови и не думала, что щенок станет звездой соцсетей. Сейчас на инстаграм песика подписаны более 26 тысяч человек. И все дело в вечно разочарованной мордашке.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
5 Фев 2018 в 9:03 PST  Янина из Германии взяла домой Мадам Брови в феврале 2018 года, когда та была еще совсем крошкой. Женщина заметила необычные пятна, похожие на брови, поэтому и дала собаке подходящее имя. И завела ей собственную страницу в инстаграме.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
6 Фев 2018 в 2:22 PST  «Она выглядела грустной, и у нее были брови».
В самом деле, из-за пятен, напоминающих брови, собака выглядит вечно разочарованной чем-то.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
1 Мар 2018 в 9:03 PST  Даже банка собачьего корма ее не радует.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
8 Мар 2018 в 12:10 PST  Цветок тоже настроение не поднимает.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
6 Мар 2018 в 12:22 PST  Даже алкоголь не помогает. Мадам Брови всегда грустная.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
8 Фев 2018 в 5:40 PST  Когда смотришь на Мадам Брови, возникает мысль, что ничем эту собаку порадовать нельзя. Но внешность обманчива.
«В реальности вам хватит и пары минут, чтобы увидеть, какая она счастливая собака. Мы видим не только грустное выражение мордашки. Она очень веселая. И дает нам море любви, любит целоваться и постоянно виляет хвостиком».
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
27 Фев 2018 в 3:00 PST  Действительно, случаются моменты, когда можно запечатлеть и радостное выражение морды Мадам Брови.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
24 Мар 2018 в 2:06 PDT  Например, когда она играет.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
4 Мар 2018 в 10:50 PST  Или когда отдыхает.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
28 Фев 2018 в 6:21 PST  А еще хозяйка Мадам Брови делает с участием собаки очень жизненные мемы.
Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows)
19 Мар 2018 в 1:32 PDT  «О нет, снова понедельник».
Благодаря шикарным бровям и вечно грустному выражению морды Мадам Брови может составить конкуренцию даже знаменитому сердитому коту.
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