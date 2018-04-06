Ещё
Microsoft научит управлять искусственным интеллектом на бесплатных онлайн-курсах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Microsoft научит управлять искусственным интеллектом на бесплатных онлайн-курсах 

BitCryptoNews 13 минут назад
Фото: BitCryptoNews
В компании Microsoft запустили образовательную программу, которая поможет техническим специалистам разработать собственные решения на основе искусственного интеллекта. Формат мероприятия — бесплатные онлайн-курсы.
Программа Microsoft Professional Program for Artificial Intelligence состоит из модулей. На курсах расскажут о нюансах разработки ИИ и научат управлению технологическими проектами.
Каждый из модулей курса длится три месяца и стартует в начале квартала. Занятия начинаются сразу же после вводного блока. На нем слушателей знакомят с общими принципами работы искусственного интеллекта. Без математики не обойдется.
В завершение преподаватели программы прочитают слушателям лекции о принципах моделирования данных для машинного обучения, расскажут о глубоких нейросетях, обработке естественного языка, распознавании речи и образов. Кроме того, все участники курсов познакомятся с основами этики ИИ: узнают, как построение систем искусственного интеллекта регулируется юридическими и моральными нормами.
Какие бенефиты могут получить бизнесмены от внедрения на производствах искусственного интеллекта, рассказывает Илья Маличенко.
фото: Visual Hunt
BitCryptoNews: последние новости
Стали известны российские города, в которых протестируют беспилотные автомобили В Западной Вирджинии запустили пилотный проект выборов на блокчейн Минкомсвязь разработал правила регулирования ICO
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали отказаться от доллара81
Генерал назвал итог возможной войны России и США500
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова28
США отказались дружить с РФ119
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма174
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение