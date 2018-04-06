Microsoft научит управлять искусственным интеллектом на бесплатных онлайн-курсах

компании Microsoft запустили образовательную программу, которая поможет техническим специалистам разработать собственные решения на основе искусственного интеллекта. Формат мероприятия — бесплатные онлайн-курсы.

Программа Microsoft Professional Program for Artificial Intelligence состоит из модулей. На курсах расскажут о нюансах разработки ИИ и научат управлению технологическими проектами.

Каждый из модулей курса длится три месяца и стартует в начале квартала. Занятия начинаются сразу же после вводного блока. На нем слушателей знакомят с общими принципами работы искусственного интеллекта. Без математики не обойдется.

В завершение преподаватели программы прочитают слушателям лекции о принципах моделирования данных для машинного обучения, расскажут о глубоких нейросетях, обработке естественного языка, распознавании речи и образов. Кроме того, все участники курсов познакомятся с основами этики ИИ: узнают, как построение систем искусственного интеллекта регулируется юридическими и моральными нормами.

Какие бенефиты могут получить бизнесмены от внедрения на производствах искусственного интеллекта, рассказывает Илья Маличенко.

фото: Visual Hunt