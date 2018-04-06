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Мои впечатления от рюкзака Thule Accent Backpack. Что влезает?
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Мои впечатления от рюкзака Thule Accent Backpack. Что влезает? 

iPhones.ru 13 минут назад
Фото: iPhones.ru
Что влезает?Рюкзак — неотъемлемая часть практически любого жителя мегаполиса. Но многие почему-то не понимают всей важности правильного выбора этого аксессуара.
Я не представляю свои передвижения по городу без груза за плечами уже много лет. Перепробовав разные фирмы, от Daikine до Cote & Ciel я остановился на самом удобном, во всех смыслах, рюкзаке Thule Accent Backpack, объёмом в 20 литров.
Это творение шведских умельцев не только красивое, но и вместительное. Заглянем внутрь?
Почему Thule Accent Backpack такой маленький
Зачастую проблема большого рюкзака в том, что там постоянно лежит что-нибудь ненужное. В процессе редких ревизий я мог обнаружить в недрах своего бывшего Thule Crossover 25L совершенно неожиданные предметы, от акварельных красок (купил для чего-то и забыл), до футболки, спрятавшейся в одном из отделений после очередной поездки в пресс-тур.
Поэтому нынешнее вместилище своих гаджетов я постарался выбрать более компактных размеров, чтобы и носить было приятно, и внутри умещалось только самое необходимое.
Размеры моего Thule Accent Backpack 20L:
общие — 28 x 24 x 44 см  отдел для ноутбука — 34,9 x 24,9 x 2,7 см  вес — 0,93 кг  Этих габаритов хватает с избытком не только для хранения различных девайсов, но и для путешествий на несколько дней.
Thule Accent сделан из фирменного полиэстера плотностью 1680 ден, который очень трудно разрезать, практически невозможно порвать и даже умеренный дождь ему не страшен.
Лямки и спинка рюкзака сделаны так, что спина и плечи совершенно не потеют, даже если рюкзак плотно прилегает к спине. Как и большинство рюкзаков этой фирмы, Thule Accent продается с фиксирующими ремешками, которые нужно застёгивать на груди для пущего удобства ношения.
Правда, я их сразу же снял и убрал подальше: это же всё-таки не туристический баул, так что и без этих ремешков ходить удобно и легко.
Сколько карманов в Thule Accent и что помещается
Раньше мне нравилось обилие разных кармашков тут и там, но сейчас я понимаю, что это не очень хорошо — запросто забываешь, где что лежит и роешься, бывает, по несколько минут в поисках нужной мелочёвки, шаря по всему рюкзаку.
В этом плане Thule Accent просто эталон лаконичности: снаружи имеется один отсек с вертикальной молнией, да небольшой карман с жёстким каркасом для хрупких вещей и мелочи, типа очков.
В вертикальном отсеке у меня обычно лежат перчатки, но как только потеплело на смену перчаткам пришёл кабель с вилкой для зарядки моего iPhone и самый компактный и крутой мультитул из всех, что я видел — Leatherman Squirt.
В тему: Я б взял. Вечный мультитул от Leatherman с 25-летней гарантией.
В жёстком кармане прочно поселились солнечные очки.
По бокам рюкзака расположены накладные эластичные сетчатые кармашки для бутылки с водой, и тому подобных вещей, которые хочется иметь под рукой в любой момент.
У меня в этих карманах лежит аварийный пауэрбанк и салфетки.
Внутри есть специальный отсек для ноутбука с диагональю до 15″ и второй карман, поменьше, для планшета. Эти карманы разделены мягкой, толстой перегородкой и должны уберечь технику от поломки, в случае если рюкзак неожиданно грохнется на землю.
Так что в отсеке для ноутбука я храню свой MacBook 13″, а второй карман для планшетов использую в качестве хранилища запасной футболки, которую всегда ношу с собой, на всякий случай.
Внутри есть еще 2 небольших накладных сетчатых кармашка для карточек или смартфонов, но носить смартфон в рюкзаке не практично. Поэтому в этих кармашках уже скопились визитки, проездные билеты и прочий бумажный мусор.
Всё остальное пространство представляет собой одно большое отделение, куда можно закидывать, как в топку, кучу всего. Обычно я храню там зарядку для Макбука и консоль Nintendo Switch.
В тему: Где вы, владельцы Nintendo Switch?
Собираясь в очередную поездку в этом отделении в дополнение к вышеперечисленному появляется походный гигиенический набор, пара комплектов белья и лёгкий пуховик в мешочке.
Будучи бывалым «командировочным», я могу путешествовать с таким набором до 5-7 дней, не испытывая неудобств и оставаясь чистым и опрятным.
Главное в рюкзаке — правильно его наполнить
Я знаю много людей, которые носят в рюкзаке кучу вещей на все случаи жизни. К сожалению, зачастую большинство из таких вещей никогда не пригождаются и просто лежат мёртвым грузом, оттягивая плечи.
Со временем становишься умнее и понимаешь, что всё действительно самое необходимое занимает не так уж много места.
Поэтому я бесконечно доволен своим небольшим рюкзаком, который практически не ощущается за плечами, но хранит в себе всё, что действительно может мне пригодиться в условиях городских джунглях.
Приятный бонус небольшого рюкзака — совершенно не страшно летать лоукостерами, и даже «Победой», у которой совершенно нечеловеческие условия провоза ручной клади.
Буквально недавно мой рюкзачок с лёгкостью поместился в калибратор, на зависть всей очереди у стойки регистрации на рейс.
Выбор рюкзака — ответственное дело
Я часто вижу в метро людей с декоративными рюкзаками, которые на мой взгляд совершенно неудобно носить, да и выглядят они как бесформенный страшный мешок.
Не надо так. Рюкзак должен быть удобным, даже если он набит под завязку. В этом плане лучше Thule я ничего не встречал.
Несмотря на отсутствие жёсткого каркаса, мой Accent Backpack прекрасно держит форму и выглядит аккуратно, вне зависимости от наполнения. Спасибо правильной конструкции и плотным материалам.
Основные достоинства Thule Accent Backpack:
приятный внешний вид  качественная фурнитура
небольшое количество отделений и карманов
износостойкость
вентилируемая спина и лямки
Из недостатков можно с небольшой натяжкой отметить отсутствие застёжек на внешних боковых карманах. Но меня это совершенно не смущает: Пачку салфеток ещё никто не воровал.
Как выбрать удобный рюкзак? Несколько советов
В первую очередь нужно подумать, что ты будешь в нём носить. Представь реальные сценарии применения гаджетов и предметов из своего рюкзака и храни в нём только самое необходимое. Лично у меня после такого упражнения «зак» похудел на несколько килограмм.
Обязательно нужно обращать внимание на наличие вентилируемой спинки и лямок: поверьте, ходить с мокрым пятном от пота во всю спину не очень приятно, а с декоративными тряпичными рюкзаками такой результат зачастую неизбежен, особенно в летнее время года.
Не поленитесь, примерьте понравившийся экземпляр на себе, походите с ним, попробуйте нагнуться или поднять руки. Удобно ли надевать и снимать рюкзак? Легко ли открыть его? Эти действия вы будете совершать постоянно, поэтому убедитесь что молнии не заедают, нигде не торчат нитки, ничего не жмёт и не давит.
Я нашёл свой идеальный рюкзак на ближайшие годы, и очень доволен, чего и вам желаю. А какой рюкзак носите вы?
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