Транспортный вопрос микрорайона Эгершельд во Владивостоке может в скором времени решиться

Организацию альтернативного проезда на полуостров Шкота через территорию МГУ имени адмирала Г. И. Невельского обсудили во Владивостоке , сообщает PRIMPRESS.

По словам главы краевого центра, появление дублирующего проезда может решить транспортную проблему микрорайона Эгершельд.

Возможность временной транспортной схемы было обсуждено с ректором университета. Несколько вариантов было осмотрено на месте, однако выбранные схемы необходимо будет проработать. Одним из основных вариантов — это запуск транспортного потока с улицы Станюковича на Лейтенанта Шмидта с выходом на улицу Авраменко.