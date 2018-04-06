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Транспортный вопрос микрорайона Эгершельд во Владивостоке может в скором времени решиться
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Транспортный вопрос микрорайона Эгершельд во Владивостоке может в скором времени решиться 

Primpress 16 минут назад
Фото: Primpress
Организацию альтернативного проезда на полуостров Шкота через территорию МГУ имени адмирала Г. И. Невельского обсудили во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
По словам главы краевого центра, появление дублирующего проезда может решить транспортную проблему микрорайона Эгершельд.
Возможность временной транспортной схемы было обсуждено с ректором университета. Несколько вариантов было осмотрено на месте, однако выбранные схемы необходимо будет проработать. Одним из основных вариантов — это запуск транспортного потока с улицы Станюковича на Лейтенанта Шмидта с выходом на улицу Авраменко.
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