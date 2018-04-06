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Морские свинки и кот Скрипаля погибли
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Морские свинки и кот Скрипаля погибли 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Москва24
Газета The Mirror рассказала о судьбе домашних животных британского шпиона Сергея Скрипаля, живших в его доме в Солсбери. При этом издание ссылается на представителя департамента окружающей среды королевства. По его данным, две морские свинки погибли от обезвоживания и не были отравлены, а черного персидского кота ветеринары решили усыпить, так как он находился в состоянии сильного стресса. Тела животных кремировали из опасений, что на них могли остаться следы нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия. При этом известно, что тело кота отвозили для обследования в лабораторию Портон-Даун, которая занимается этим делом, передает «Интерфакс». Известно, что у Скрипаля жила еще кошка, но о ней The Mirror ничего не сообщает.
Известно, что ветеринару не сразу удалось попасть в дом, поскольку собственность Скрипаля в Солсбери была некоторое время опечатана полицией.
Ранее посольство России направило запрос в британский МИД с целью выяснения судьбы домашних питомцев отравленного экс-полковника ГРУ. Об этом также говорил постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза. «Где они (животные) сейчас?… Почему о них ничего не говорят? Ведь их состояние — тоже важное свидетельство», — подчеркнул Небензя.
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