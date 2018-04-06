Рабочие нашли под землей странную коробку возрастом несколько тысяч лет

При строительстве новой дороги в китайской провинции Тайчжоу рабочие случайно наткнулись на странный окаменевший объект. Артефакт был явно делом рук человеческих: прибывшие на место археологи определили, что возраст коробки раз эдак в пять больше возраста самого города.

Целые сутки рабочие под чутким руководством взволнованных ученых (и кстати, под охраной усиленного отряда полиции) окапывали коробку по периметру.

Артефакт понемногу приобретал четкие очертания. В конце концов археологи догадались, что перед ними самая настоящая древняя гробница.

С величайшей осторожностью герметичный саркофаг подняли на поверхность. Исследователи еще не знали, что ждет их внутри!

Несколько верхних слоев выглядели как вымоченный в какой-то жидкости шелк. А под ними пряталась древняя китайская мумия — радиоуглеродный анализ показал, что ей уже целых 700 лет.

Драгоценности и сам способ захоронения помогли ученым установить, что женщина принадлежала знати династии Мин.

Тело сохранилось великолепно. Черты лица, одежда, обувь — как это не сгнило за семь столетий археологи пока не понимают.