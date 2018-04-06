Ещё
Рабочие нашли под землей странную коробку возрастом несколько тысяч лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рабочие нашли под землей странную коробку возрастом несколько тысяч лет 

Don't Panic 19 минут назад
Фото: Don't Panic
При строительстве новой дороги в китайской провинции Тайчжоу рабочие случайно наткнулись на странный окаменевший объект. Артефакт был явно делом рук человеческих: прибывшие на место археологи определили, что возраст коробки раз эдак в пять больше возраста самого города.
Целые сутки рабочие под чутким руководством взволнованных ученых (и кстати, под охраной усиленного отряда полиции) окапывали коробку по периметру.
Артефакт понемногу приобретал четкие очертания. В конце концов археологи догадались, что перед ними самая настоящая древняя гробница.
С величайшей осторожностью герметичный саркофаг подняли на поверхность. Исследователи еще не знали, что ждет их внутри!
Несколько верхних слоев выглядели как вымоченный в какой-то жидкости шелк. А под ними пряталась древняя китайская мумия — радиоуглеродный анализ показал, что ей уже целых 700 лет.
Драгоценности и сам способ захоронения помогли ученым установить, что женщина принадлежала знати династии Мин.
Тело сохранилось великолепно. Черты лица, одежда, обувь — как это не сгнило за семь столетий археологи пока не понимают.
Впрочем, ажиотаж вокруг находки быстро схлынул. Все же, Китаю уже несколько тысяч лет, и подобные артефакты время от времени всплывают по всей стране.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали отказаться от доллара84
Генерал назвал итог возможной войны России и США501
США отказались дружить с РФ128
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова28
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма174
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение