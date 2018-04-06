4 выходных подряд и 50 000 000 на ливневки. Неделя в цифрах

Уходящая неделя принесла казанцам цифры. Много цифр. Причем считали, в основном, деньги. Публикуем наиболее запоминающиеся и красивые цифры.

Строителям одобрили 11 новых зданий. В том числе частный дом на улице Шарифа Камала и жилой комплекс с подземной парковкой на Гладилова. На Большой Красной появится гостиничный комплекс.

4 выходных дня подряд ждут казанцев в мае. Отдыхаем с воскресенье (29 апреля) по среду (2 мая). Правда, 28 апреля, в субботу, все-таки придется выйти на работу.

Москву, Санкт-Петербург, Симферополь и В самолетах «Аэрофлота» появится платный Wi-Fi. «Аэрофлот» летает из Казани Франкфурт-на-Майне . Путешествие из Казани в Москву, например, длится около полутора часов. Можно купить доступ на весь полет или только на час — посмотреть пару серий какого-нибудь ситкома. Стоимость доступа в интернет на час — 800 рублей. На весь полет — 1 000 рублей.

1 июня откроется прямой рейс из Казани в Симферополь. Перелет из Казани в Крым и обратно обойдется минимум в 9 200 рублей. Рейс выполняет авиакомпания Nordwind.

С начала зимы из Казани вывезли более 900 000 тонн снега. Для сравнения: прошлой зимой пришлось вывозить всего 650 тонн. Город готовится к традиционному весеннему потопу.

50 000 000 рублей власти потратят на очистку ливневок. Специалисты уже принялись за проблемные участки — на улицах Учительская, Сахарова и проспекте Победы. В прошлом году на ливневки потратили в два раза больше.

Для «нормальной жизни» среднестатистической семье в России нужно 75 900 рублей в месяц. Данные опубликовал исследовательский холдинг «Ромир». Есть семьи с меньшими аппетитами. Каждой пятой, например, будет достаточно 45 000 рублей в месяц.

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