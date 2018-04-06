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Власти рассказали о судьбе отшельницы Агафьи Лыковой после отставки Тулеева
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Власти рассказали о судьбе отшельницы Агафьи Лыковой после отставки Тулеева 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 6 апр — РИА Новости. Таежная отшельница Агафья Лыкова, известная многолетней дружбой с покинувшим пост губернатора Кемеровской области Аманом Тулеевым, не останется без помощи и внимания, сообщили РИА Новости в управлении пресс-службы главы Хакасии.
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. Сейчас Агафья Лыкова живет в тайге на территории заповедника в Хакасии.
Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью более 20 лет, подал в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Позже он получил мандат депутата Кемеровского областного совета. На протяжении долгих лет Тулеев дружит с Лыковой и всячески ей помогает.
"Без внимания Агафья Лыкова точно не останется. Традиционно ей помогают сотрудники Государственного природного заповедника «Хакасский», которые регулярно заходят к ней на заимку во время обходов и другой служебной деятельности. Наряду с тем, что инспекторы сами оказывают помощь, они доставляют отшельнице корреспонденцию и посылки, которые приходят в ее адрес. Как правило, с такими визитами они бывают не реже одного раза в месяц, а летом даже по два", — сказал собеседник агентства.
По его словам, отшельнице поступает и другая помощь.
"По предварительному согласованию с руководством заповедника Агафью Лыкову регулярно посещают и оказывают ей помощь представители "Роскосмоса" в ходе выполнения предпусковых и послепусковых облетов таежной территории. Также ее постоянно курируют, снабжают и поддерживают представители русской православной старообрядческой церкви. От нее за отшельницей закреплен помощник, который постоянно находится в тайге рядом с Агафьей Лыковой", — рассказал представитель управления.
Он добавил, что кроме этого ей регулярно помогают студенты-добровольцы и «это далеко не весь перечень, кто оказывает внимание отшельнице».
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