В Башкирии у передвижного зоопарка конфисковали краснокнижных животных

У передвижного зоопарка «Зоолунапарк „Барс“ в Бирске конфисковали семь краснокнижных животных, сообщает „Реальное время“ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Башкирии

Директор зоосада оштрафован на 25 тыс. рублей за ненадлежащее содержание питомцев.

Проверку организовали по обращениям местных жителей, которые заявили об истощённом состоянии животных в зоопарке. Эта информация подтвердилась. Кроме того, на семь особей редких видов у учреждения не было разрешений и других сопутствующих документов.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале будут судить местного жителя, застрелившего белого медведя.