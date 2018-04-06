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В Башкирии у передвижного зоопарка конфисковали краснокнижных животных
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В Башкирии у передвижного зоопарка конфисковали краснокнижных животных 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
У передвижного зоопарка «Зоолунапарк „Барс“ в Бирске конфисковали семь краснокнижных животных, сообщает „Реальное время“ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Башкирии.
Директор зоосада оштрафован на 25 тыс. рублей за ненадлежащее содержание питомцев.
Проверку организовали по обращениям местных жителей, которые заявили об истощённом состоянии животных в зоопарке. Эта информация подтвердилась. Кроме того, на семь особей редких видов у учреждения не было разрешений и других сопутствующих документов.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале будут судить местного жителя, застрелившего белого медведя.
RT на русском: последние новости
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