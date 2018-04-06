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Из передвижного зоопарка в Башкирии спасли семь краснокнижных животных
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Из передвижного зоопарка в Башкирии спасли семь краснокнижных животных 

ufa1.ru 55 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Бирске из передвижного «Зоолунопарка „Барс“» спасли десятки животных — владелец довел их до такого состояния, что у хищников лезла шерсть и гноились раны.
Зоопарк прибыл из Пятигорска и разместил в Бирске клетки с животными. Посетители парка ужаснулись состоянию зверей — они сидели в грязных и холодных помещениях, явно недоедали. Их раны никто не промывал. В клетках сидели осунувшиеся волки, лисы, три бурых медведя, два льва и лигр — смесь тигра и льва. В глубине зоопарка хозяин прятал редких зверей: белохвостого и степного орла, пум.
— У него были даже рысь и бенгальский тигр. Эти животные занесены в Красную книгу, документов от Минприроды не было у хозяина. По решению суда пострадавших зверей решено конфисковать, — сообщили Ufa1 в прокуратуре Бирского района.
Владельца зоопарка обвинили в уничтожении редких зверей и жестоком обращении с животными. Штраф составил 25 тысяч рублей.
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