«Проведем незабываемый вечер вдвоем!»: Ольга Орлова пригласила Лену Миро в ресторан

На днях Лена Миро, которая прославилась резкими высказываниями в адрес известных личностей, решила обсудить певицу Ольгу Орлову. Не особо подбирая выражения, она заявила, что на лице звезды «нет живого места» и она «обколота вусмерть». Елене не понравилось, что Ольга в недавнем интервью заявила, что у нее «все натуральное»: «Орлова с ее раздутыми губами и скулами — ходячая антиреклама пластической хирургии, громкий призыв: „Не переборщите! А то будете, как я и мама Стифлера!“. „Достаточно умеренно есть, побольше двигаться, вести здоровый образ жизни. И отказаться от курения и алкоголя: все это очень старит“, — делится секретами своей „естественной красоты“ Ольга. Видимо, бильярдные шары скул на ее от природы плоском как блин лице выросли от того, что она мало ела, много двигалась и не курила».

Миронова уверена, что экс-солистка группы «Блестящие» пытается обмануть общественность и «скрыть очевидное». Ольгу обидело подобное отношение к себе, певица отметила, что она удивлена ненавистью, которой «пропитан текст» статьи Лены Миро. Она подчеркнула, что привыкла к негативу в свой адрес и чаще всего не реагирует на хейтеров, но на этот раз решила ответить: «Уважаемая Елена! Я приглашаю вас в любой ресторан города Москва на ужин. Помимо вкусной еды и шампанского, обещаю, что Вы будете иметь уникальную возможность пощупать меня полностью, а также подробно изучить мое лицо на предмет уколов, филлеров и швов. Если вы найдете на моем „плоском от природы, как блин, лице — бильярдные шары скул, раздутые губы“ и прочее, то ровно на следующий день вы сможете написать про меня что-нибудь еще более разгромное, чем это. Давайте согласуем время и место, и проведем с вами этот незабываемый вечер вдвоем!»

Пока реакции от Мироновой не последовало, но подписчики знаменитостей обсуждают назревший конфликт: «Уверен, что Елена вам не ответит, только очередную статью напишет». «Оля, зачем вы реагируете? На это же и рассчитано — обидеть, задеть, не показывайте, что Миро это удалось». «Ой, а что, натуральное все? Ага, не верю». «Интересно, как блогерша эта ответит, она же только хамить может». «Нашли, что делать и кого в ресторан приглашать. Много чести, я на вашем месте вообще не стала бы отвечать этой особе, она же ищет, как пропиариться, а вы возможности не давайте!»