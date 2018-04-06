«Там до сих пор живут люди»: в доме на Уралмаше частично обрушилась стена

Екатеринбурге начал разрушаться дом № 2 на улице Стахановской, который построили в 1932 году. Вчера вечером, по словам жильцов, здесь обвалилась кирпичная стена.

— Отпала стена у дома! Дом признан аварийным, но там до сих пор живут люди. Насколько сильное обрушение, сказать не могу, но самое страшное — что обрушение может продолжиться, — рассказал Е1.RU житель дома и прислал фотографии.

Про беды жильцов этого дома мы не раз писали: по фасаду дома от земли к крыше идут трещины, от балконов отпали кирпичи, а стены покосились. Кое-где обвалились лестничные проёмы, балконы, а стены захватила чёрная плесень.

У дома непростая история: сперва Межведомственная комиссия Екатеринбурга признала дом пригодным для проживания, а после проверки выяснилось, что комиссия работала с нарушениями. В конце декабря 2015 года постройку всё же признали аварийной.

— Наш дом построен в полтора кирпича в 1932 году при норме в три кирпича. До этого тут изначально было нежилое помещение. Понятно, что сейчас фундамент гуляет. На балкон одновременно больше двух человек выходить не могут — рухнет. Пока нам везёт, штукатурка с потолка падает, никого не задев, — рассказывали жильцы, устроившие нам экскурсию по дому-развалюхе. — В душевой бьёт током, а в щели проваливаются коты.

Дом находится на обслуживании« УЖК ЖКО-Екатеринбург». В управляющей компании про рухнувшую стену знают:

— Этот дом подлежит расселению, этим занимается администрация района. Он в аварийном состоянии и подлежит сносу, — пояснили в диспетчерской «УЖК ЖКО-Екатеринбург».

В администрации Орджоникидзевского района Е1.RU подтвердили, что жильцов расселяют, но процесс идет не так быстро, как хотелось.

— Мы в курсе этой ситуации, сотрудники администрации выезжали туда. До расселения последнего человека управляющая компания должна принять меры по обеспечению безопасности проживающих там. То есть они должны ставить подпорные стенки или что-то еще. Так по закону, — пояснили в администрации района. — Что касается расселения, то в доме два вида жителей: собственники помещений, с которыми работает МБУ «Городской комитет по приватизации», и соцнаниматели, с которыми работаем мы.

В администрации отмечают, как только дом признали аварийным, всем жителям предложили переехать в маневренный фонд, но те отказались. Сейчас идет подбор помещений для тех, кто живет в доме по соцнайму. Но, отмечают в администрации, люди не хотят переезжать в жилье такое же по площади, а хотят улучшить свои жилищные условия. А это противоречит закону. Людей переселят, как только появится подходящее жилье.