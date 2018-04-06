«Внешность» 100 зданий по основным магистралям Вологды опишут в специальных паспортах

Эту работу в Департаменте градостроительства выполняет архитектор — разрабатывает технические документы, отражающие внешние параметры объектов недвижимости и архитектурно-технические решения. Паспортизация фасадов зданий в этом году продолжается по поручению Мэра Вологды , объем работы Сергей Воропанов установил в своем публичном отчете.

Приоритеты тоже расставлены — в первую очередь паспортами фасадов обзаведутся здания по основным магистральным улицам города — Ленинградской, Конева, Северной и Преминина, всего предстоит разработать 100 паспортов фасадов. Сейчас отдельные дома перегружены вывесками и рекламными конструкциями, которые портят облик города, не соответствуют установленным требованиям.

Основная задача архитектора состоит в упорядочении размещения информационных конструкций в городе, при этом необходимо сохранить его архитектурный, исторический и культурный облик, а также сократить количество таких конструкций в историческом центре.

«Паспорт каждого фасада здания разрабатывается последовательно: сначала выполняется фотофиксация объекта, затем полученное изображение сравнивается с проектом здания — документы на каждый объект капитального строительства хранятся в архиве. После детального анализа собирается информация о собственниках вывесок и рекламных конструкций. Часто бывает так, что один магазин имеет несколько вывесок, поэтому дублирование исключается, также прорабатываются варианты размещения одной общей рекламной конструкции — выбор зависит от площади фасада, расположения здания, его назначения и других факторов», — пояснила архитектор Департамента градостроительства Вологды Людмила Золотова.

Напомним, в Вологде утверждена новая форма паспорта фасада объекта капитального строительства, а также установлены требования к размещению информационных конструкций. Они закреплены в Правилах благоустройства города.

Чтобы у собственников зданий была возможность самостоятельно привести информационные конструкции в соответствие с требованиями, на эту работу отвели несколько месяцев. Сейчас переходный период завершился, владельцам домов, которые не успели вовремя привести фасады в надлежащий вид, будут выданы соответствующие предписания.

Единообразно оформленные фасады зданий поддержат позитивный имидж города, положительно «стандартизация» отразится на туристической привлекательности областной столицы, сыграет на привлечение инвестиций и повышение комфортности городской среды.

Сейчас разработано 333 паспорта фасадов зданий, в основном, они расположены в центральной части города. Эти технические документы утверждены, зарегистрированы и размещены на официальном сайте городской Администрации.