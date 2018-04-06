Паспорта фасадов для 100 зданий, расположенных вдоль магистральных улиц, готовят в Вологде

Разработку этих документов, регулирующих внешний облик здания, размещение на нем рекламных и информационных конструкций и их размеры, ведет городской Департамент градостроительства. За предыдущий период уже сформировано 333 паспорта фасадов для домов в центральной части города. На февральском публичном отчете Мэра Вологды Сергей Воропанов поручил активизировать эту работу в 2018 году и разработать 100 новых паспортов фасадов.

Паспорта сейчас разрабатывают для зданий, расположенных вдоль магистральных улиц города — Ленинградской, Конева, Северной и Преминина. Ряд домов на этих участках перегружены вывесками и рекламой, что не добавляет красоты городу. Основная задача архитектора — упорядочить размещение информационных конструкций таким образом, чтобы с одной стороны были учтены интересы бизнеса, с другой — сохранен архитектурный, исторический и культурный облик Вологды.

«Паспорт каждого фасада здания разрабатывается последовательно: сначала выполняется фотофиксация объекта, затем полученное изображение сравнивается с проектом здания — документы на каждый объект капитального строительства хранятся в архиве. После детального анализа собирается информация о собственниках вывесок и рекламных конструкций. Часто бывает так, что один магазин имеет несколько вывесок — дублирование исключается. Также прорабатываются варианты размещения одной общей рекламной конструкции — выбор зависит от площади фасада, расположения здания, его назначения и других факторов», — пояснила архитектор Департамента градостроительства Вологды Людмила Золотова.

Напомним, форма паспорта фасада здания в Вологде утверждена, установлены требования к размещению информационных конструкций. Они закреплены в Правилах благоустройства города. Собственники обязаны привести здание в соответствие с уже разработанными паспортами фасадов. Пока это сделали около половины владельцев. Те, кто не выполнил это требование, привлекаются к административной ответственности.

Стандартизация оформления фасадов зданий поддержит позитивный имидж города, положительно отразится на туристической привлекательности Вологды, на привлечении инвестиций и повышении комфортности городской среды.