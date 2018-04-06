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В Татарстане выявили предпринимателей, подделывающих знаки «халяль»
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В Татарстане выявили предпринимателей, подделывающих знаки «халяль» 

АиФ Казань 27 минут назад
Фото: АиФ Казань
Предпринимателей, подделывающих знаки «халяль», выявил в ходе рейда в Рыбнослободском районе Комитет по стандартам Халяль, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
Несмотря на то, что в этом районе только один мясоперерабатывающий завод прошел сертификацию халяль, наклейки с узнаваемой эмблемой висели на витринах многих магазинов, заведений и товарах. Кроме того, в продуктах на прилавках специалисты нашли запрещенный по правилам Шариата эмульгатор кармин (Е120). Представители Комитета сделали замечание недобросовестным предпринимателям и предложили пройти сертификацию, познакомив их с условиями права использования знака «халяль».
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