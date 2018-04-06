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В Выборгском районе увеличилось число прибыльных хозяйств
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В Выборгском районе увеличилось число прибыльных хозяйств 

Ivyborg.ru 26 минут назад
В Выборге состоялось совещание с главными бухгалтерами и экономистами сельхозпредприятий района по итогам финансово-экономической деятельности в 2017 году.
Специалисты отдела аграрной политики районной администрации и МКУ «Дирекция по АПК и РК» рассказали собравшимся о достигнутых показателях по производству сельскохозяйственной продукции, финансово-экономических результатах предприятий, а также о мерах государственной и муниципальной поддержки, предоставленных в 2017 году и планируемых на 2018 год.
Руководитель АПК района Надежда Литвиненко отметила, что в 2017 году ряд сельхозпредприятий района увеличили производство своей продукции, в том числе, был отмечен рост продуктивности скота и птицы.
Всего району удалось реализовать сельхозпродукции на общую сумму в 10,8 млрд рублей, что на 1,4% больше по сравнению с 2016 годом.
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