В Выборгском районе увеличилось число прибыльных хозяйств

Выборге состоялось совещание с главными бухгалтерами и экономистами сельхозпредприятий района по итогам финансово-экономической деятельности в 2017 году.

Специалисты отдела аграрной политики районной администрации и МКУ «Дирекция по АПК и РК» рассказали собравшимся о достигнутых показателях по производству сельскохозяйственной продукции, финансово-экономических результатах предприятий, а также о мерах государственной и муниципальной поддержки, предоставленных в 2017 году и планируемых на 2018 год.

Руководитель АПК района Надежда Литвиненко отметила, что в 2017 году ряд сельхозпредприятий района увеличили производство своей продукции, в том числе, был отмечен рост продуктивности скота и птицы.

Всего району удалось реализовать сельхозпродукции на общую сумму в 10,8 млрд рублей, что на 1,4% больше по сравнению с 2016 годом.