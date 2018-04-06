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Терминал для внутренних перевозок в аэропорту Волгограда откроется к 9 мая
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Терминал для внутренних перевозок в аэропорту Волгограда откроется к 9 мая 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
ВОЛГОГРАД, 6 апреля. /ТАСС/. Новый терминал B для внутренних рейсов в волгоградском аэропорту будет запущен к 9 мая. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время визита в Волгоград вице-премьера РФ Виталия Мутко и генерального директора оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексея Сорокина.
"Строительство идет по плану, к 9 маю терминал будет запущен", — отметил Бочаров.
Масштабная реконструкция волгоградского аэропорта началась в 2014 году, объект вошел в дорожную карту подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. С привлечением федеральных средств построена новая ВПП, установлено метеооборудование. За счет средств инвестора построен новый пассажирский терминал, сейчас завершается строительство еще одного современного терминала. С его вводом в строй в апреле этого года пропускная способность транспортного узла достигнет требуемых Международной федерацией футбола 1,45 тыс. человек в час.
С мая из аэропорта до Волгограда начнут ходить в общей сложности 22 пары поездов, из них 12 проследуют на юг почти через весь город, шесть пар — на север до Волжского, у остальных конечной станцией будет железнодорожный вокзал «Волгоград-1». До аэропорта на электричках можно будет доехать от железнодорожного вокзала, который расположен в самом центре Волгограда, меньше чем за полчаса. Сейчас на автобусе на это требуется почти час. Ранее замначальника Приволжской железной дороги-филиала РЖД Сергей Лиходаев сообщал ТАСС, что стоимость этого проекта составляет 450 млн рублей.
Международный аэропорт Волгограда за 2017 год обслужил 1 млн пассажиров. Последний раз такой показатель по пассажиропотоку был зафиксирован в 1991 году. По планам, пассажиропоток в 2018 году, учитывая игры ЧМ-2018 (четыре матча группового турнира пройдут в Волгограде), увеличится на 13-15% и составит соответственно 1,13-1,15 млн человек.
Во время групповой стадии чемпионата мира на «Волгоград— Арене» сыграют сборные Англии и Туниса (18 июня), Нигерии и Исландии (22 июня), Саудовской Аравии и Египта (25 июня), Польши и Японии (28 июня).
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