Наталья Комарова приняла участие в заседании Госсовета в Москве

«Тема нашего заседания — развитие конкуренции в стране. Хочу сразу сказать, это одно из ключевых направлений нашей работы. Без решения задач в этой сфере ничего мы с вами не сделаем, ни одна из задач достигнута быть не может. Еще раз подчеркну, что фундаментальная значимость конкуренции определена Конституцией России. И это направление одно из магистральных, как я уже сказал, для достижения целей, о которых было сказано в Послании», — сказал Владимир Путин.

Политика по развитию конкуренции, проводимая органами исполнительной власти Югры, получила высокую оценку Аналитического Центра при правительстве РФ по итогам 2016 года. Югра поднялась за год на 10 пунктов, заняв 11 место среди субъектов РФ.

«Государственно-частные проекты прочно зарекомендовали себя как эффективный инструмент в вопросе развития частной инициативы. К примеру, в течение 2017 года в 39 регионах заключены соглашения государственно-частного партнерства. Благодаря привлечению негосударственного сектора в дошкольное образование Ханты-Мансийскому автономному округу за прошлый год удалось сэкономить 1 млрд региональных бюджетных средств», — подчеркнула Светлана Чупшева.