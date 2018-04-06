Систему безналичной оплаты проезда введут во всем транспорте Ростовской области 

В ближайшие два года во всей Ростовской области планируется ввести систему безналичной оплаты проезда. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на слова заместителя министра труда и социального развития региона Маргариты Горяиновой, которые прозвучали во время заседания Законодательного собрания. Напомним, в настоящее время она работает только в Ростове, оператором системы является ООО «Агентство развития платежных систем» «Я посмотрел цифры по Ростову до и после внедрения системы. Там экономия бюджета бешеная получается. Моё мнение — надо в кратчайшие сроки распространять эту практику на весь регион», — отметил депутат ЗС РО Сергей Косинов. По его словам, деньги из бюджета для компенсации выпадающих расходов предприятий выделяются в большем объеме, чем в реальности ездит льготников. Безналичная система оплаты позволит контролировать реальные показатели и обнаруживать тех, кто не имеет прав на льготу. В 2017 году компенсация из бюджета области на перевозку льготников по пригородным и межмуниципальных маршрутам составила составила 520 млн руб, в нынешнем году — 601 млн рублей. При этом по внутригородским маршрутам эта сумма составляет 1,6 млрд руб. По словам Маргариты Горяиновой, в качестве пилотного проекта планируется подключить к работающей в Ростове системе региональных льготников.