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Киевские власти ищут инвестора для организации сети проката электромобилей
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Киевские власти ищут инвестора для организации сети проката электромобилей 

Auto.Today 35 минут назад
Фото: Auto.Today
Мэрия украинской столицы собирается организовать инвестиционный конкурс, по результатам которого будет утвержден инвестор, способный качественно реализовать проект по обустройству дорожно-транспортной инфраструктуры страны, предусматривающий создание сети проката электрических автомобилей, сообщает «БизнесЦензор» со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Согласно распоряжению Киевской городской госадминистрации, в роли заказчика проекта выступает «Киевтранспарксервис», а инициатором подготовительных мероприятий по организации конкурса становится КП «Киевское инвестиционное агентство». Главной задачей КИА является разработка и согласование примерных экономических и технических показателей, а также внесение наиболее приемлемых и эффективных предварительных проектных предложений.
Для обустройства сети проката электромобилей в Киеве уже найдено пятнадцать подходящих мест. Непосредственным проведением конкурса займется постоянно действующая инвестиционная комиссия, занимающаяся поиском инвесторов для реализации различных государственных проектов, связанных со строительством, реставрацией и реконструкцией объектов нежилого и жилого типа, столичной инженерно-транспортной инфраструктуры и прочего.
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