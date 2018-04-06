Киевские власти ищут инвестора для организации сети проката электромобилей

Мэрия украинской столицы собирается организовать инвестиционный конкурс, по результатам которого будет утвержден инвестор, способный качественно реализовать проект по обустройству дорожно-транспортной инфраструктуры страны, предусматривающий создание сети проката электрических автомобилей, сообщает «БизнесЦензор» со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Согласно распоряжению Киевской городской госадминистрации, в роли заказчика проекта выступает «Киевтранспарксервис», а инициатором подготовительных мероприятий по организации конкурса становится КП «Киевское инвестиционное агентство». Главной задачей КИА является разработка и согласование примерных экономических и технических показателей, а также внесение наиболее приемлемых и эффективных предварительных проектных предложений.

Для обустройства сети проката электромобилей в Киеве уже найдено пятнадцать подходящих мест. Непосредственным проведением конкурса займется постоянно действующая инвестиционная комиссия, занимающаяся поиском инвесторов для реализации различных государственных проектов, связанных со строительством, реставрацией и реконструкцией объектов нежилого и жилого типа, столичной инженерно-транспортной инфраструктуры и прочего.