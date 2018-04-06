Защитники животных сообщили об охоте догхантеров в Казани

Ольга Меркушенкова на личной странице в социальной сети Facebook опубликовала фотографии приманок для собак, расставленных, по ее словам, догхантерами в Казани . Защитница животных объясняет, в качестве приманки использовали ливер и мясо, начиненные иглами и гвоздями.

«Мы гуляли (две тети и две собаки) и собака Тяпа ринулась с тротуара вправо — оказалось к мясу — а там и сало, и шейки, и почки, и ливер, и шашлык… одно прибито гвоздями (чтоб собаки рвали губы), другое — с булавками — разбросано. Чтоб давились. И куча малюсеньких замочков промеж всего — как с игрушечных шкатулок. Чтоб глоталось наскоро, видимо. Мы выкинули это все в ближайшую урну и потопали шокированные дальше. Отгуляли свои 5 км, уже почти дома хозяйка Тяпы говорит «а из той урны бродяжка легко достанет — учуять не вопрос же!». Ну и пошли мы снова туда, и на глазах изумленных водителей и пешеходов вытаскивали из урны на перекрестке что-то странное и пихали в какашечные пакеты. Унесли в большой бак с крышкой. …а мурашит нехорошо до сих пор», — рассказывает Меркушенкова.