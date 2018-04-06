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Открылись глаза? Почему силовики зачастили к народным избранникам
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Открылись глаза? Почему силовики зачастили к народным избранникам 

АиФ Нижний Новгород 41 минуту назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Ни дня без криминальных новостей — теперь в СИЗО оказался главный по муниципальным погостам, депутат гордумы Николай Ингликов.
Криминал даже на кладбище
Суд арестовал до 26 мая директора муниципального казённого учреждения «Управление муниципальных кладбищ г. Нижний Новгород» Николая Ингликова, депутата городской Думы. По версии следствия, депутат 27 марта якобы получил через посредника 160 тыс. руб. «за оказание смотрителю кладбища „Новосормовское“ общего покровительства по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий его трудового договора».
Следственные органы Следственного комитета России возбудили в отношении народного избранника уголовное дело — его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
За последние месяцы это лишь одно из многих уголовных дел, где так или иначе фигурируют депутаты городского и областного уровня. С декабря 2017 года в СИЗО остаётся Олег Сорокин, до 29 марта 2018-го — вице-спикер регионального парламента. Ещё дольше под домашним арестом находится областной депутат Александр Бочкарёв (его обвиняют в коммерческом подкупе).
Его коллега Александр Глушков и депутат земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков объявлены в розыск в связи с уголовным делом о строительстве торгцентра вместо балахнинской автостанции.
К тому же на прошлой неделе областная прокуратура внесла представление о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Нижнего Новгорода Олега Сорокина (полного тёзки бывшего вице-спикера регионального парламента, который находится под арестом до 17 мая по обвинению в получении взятки). Олег Сорокин из гордумы, по информации Росфинмониторинга, якобы нарушил требования антикоррупционного законодательства — установлено, что он не отразил в справке о доходах за 2016 год договор займа на 9 млн руб. при общем размере задекларированного дохода менее 800 тыс. руб.
«Претензии есть почти к каждому»
Неужели все эти вопросы правоохранительных органов и уже полноценные уголовные дела в отношении депутатов — лишь цепочка совпадений? «Чему удивляться? И Законодательное Собрание, и нижегородская Дума состоят из бизнесменов, — напоминает политолог Валентина Бузмакова. — Претензии можно предъявить почти каждому. И в поле зрения силовиков попало всё, о чём писали и говорили давно. Только депутатам это не мешало вести себя безнаказанно».
В сентябре регион выбирает губернатора. Череда уголовных дел, по мнению Валентины Бузмаковой, — безошибочный ход: «Люди это поддержат и даже на выборы придут».
«В этих процессах есть доля популизма, но она не очень значительна, — не согласен руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов. — Здесь всё же больше реального желания навести порядок в регионе с высоким уровнем коррупции. И Нижегородская область тут не первая и не последняя — были и Сахалин, и Дагестан… Не зря сейчас в поле зрения правоохранительных органов попали не одни лишь депутаты, но и чиновники».
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