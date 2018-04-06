Представители МИД РФ и Казахстана обсудили вопросы укрепления региональной безопасности

АСТАНА , 6 апреля. / ТАСС /. Министерства иностранных дел Казахстана России провели 5 апреля политические консультации в Астане, где обсудили вопросы укрепления региональной безопасности. Об этом в пятницу сообщила пресс— служба МИД Казахстана.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Галымжан Койшыбаев, российскую — заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин

"Стороны детально обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в Центральной Азии, взаимодействие в многосторонних объединениях, а также вопросы укрепления региональной безопасности", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по итогам консультаций главы делегаций констатировали высокий уровень взаимодействия Казахстана и России во всех сферах межгосударственных отношений.

"Была отмечена важность проводимой министерствами иностранных дел двух стран работы по координации усилий в интересах расширения и углубления двустороннего сотрудничества, укрепления интеграционных связей, региональной стабильности и безопасности", — пояснили в пресс-службе.