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Представители МИД РФ и Казахстана обсудили вопросы укрепления региональной безопасности
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Представители МИД РФ и Казахстана обсудили вопросы укрепления региональной безопасности 

ТАСС 40 минут назад
АСТАНА, 6 апреля. /ТАСС/. Министерства иностранных дел Казахстана и России провели 5 апреля политические консультации в Астане, где обсудили вопросы укрепления региональной безопасности. Об этом в пятницу сообщила пресс— служба МИД Казахстана.
Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Галымжан Койшыбаев, российскую — заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.
"Стороны детально обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в Центральной Азии, взаимодействие в многосторонних объединениях, а также вопросы укрепления региональной безопасности", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, по итогам консультаций главы делегаций констатировали высокий уровень взаимодействия Казахстана и России во всех сферах межгосударственных отношений.
"Была отмечена важность проводимой министерствами иностранных дел двух стран работы по координации усилий в интересах расширения и углубления двустороннего сотрудничества, укрепления интеграционных связей, региональной стабильности и безопасности", — пояснили в пресс-службе.
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