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Мэрайя Кэри сделала предложение молодому бойфренду
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Мэрайя Кэри сделала предложение молодому бойфренду 

Попкорн News 40 минут назад
Фото: Попкорн News
Поклонники Мэрайи Кэри были уверены, что звезда еще долго не соберется замуж после разрыва с миллиардером Джеймсом Пэкером. Однако поп-дива решила не медлить с замужеством и сама сделала предложение своему молодому бойфренду Брайану Танаке. Инсайдер сообщает, что некоторое время назад Мэрайя прямым текстом сообщила своему возлюбленному о своем желании выйти за него замуж. Правда, парень пока прикидывается шлангом и с кольцом к певице не спешит. Отношения 49-летней Кэри и 34-летнего Брайана уже переживали несколько взлетов и падений, парочка расставалась на несколько месяцев, но в итоге снова сошлась. Друзья певицы жалуются, что Танака лишь пользуется деньгами и славой Мэрайи и на самом деле не любит ее — но вот сама Кэри в обществе молодого бойфренда выглядит вполне счастливой.
❤🎶"I'm in heaven with my boyfriend…"🎶❤ #HappyValentinesDay 📸 Bill Boatman
Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey)
15 Фев 2018 в 4:01 PST  ♥
Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey)
14 Фев 2018 в 11:50 PST  📸 @gettyimages
Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey)
28 Янв 2018 в 5:44 PST  Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey)
8 Янв 2018 в 10:40 PST  попкорнnews
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