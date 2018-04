Мэрайя Кэри сделала предложение молодому бойфренду

Поклонники Мэрайи Кэри были уверены, что звезда еще долго не соберется замуж после разрыва с миллиардером Джеймсом Пэкером. Однако поп-дива решила не медлить с замужеством и сама сделала предложение своему молодому бойфренду Брайану Танаке. Инсайдер сообщает, что некоторое время назад Мэрайя прямым текстом сообщила своему возлюбленному о своем желании выйти за него замуж. Правда, парень пока прикидывается шлангом и с кольцом к певице не спешит. Отношения 49-летней Кэри и 34-летнего Брайана уже переживали несколько взлетов и падений, парочка расставалась на несколько месяцев, но в итоге снова сошлась. Друзья певицы жалуются, что Танака лишь пользуется деньгами и славой Мэрайи и на самом деле не любит ее — но вот сама Кэри в обществе молодого бойфренда выглядит вполне счастливой.

