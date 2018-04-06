Инвестор «мусорного» завода встретится с казанцами 14 апреля 

Представители «РТ-Инвест» встретятся с жителями Осиново и микрорайона «Салават Купере», чтобы обсудить проект мусоросжигающего завода. Встреча с компанией-инвестором состоится 14 апреля.
Осенью планируется начать строительство «мусорного» завода в селе Осиново. Это Зеленодольский район, хотя населенный пункт ближе к Казани (граничит с Кировским районом). Работы завершатся не ранее 2022 года.
Руководство Татарстана надеется доказать населению, что предприятие будет безопасным. Группу казанских активистов свозят в Европу, чтобы показать аналогичный «мусорный» завод.
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